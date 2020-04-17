Нобелевский лауреат заявил о происхождении коронавируса из лаборатории

Люк Монтанье (Фото: MatteoxMinnella / Global Look Press)

Французский вирусолог, Нобелевский лауреат Люк Монтанье высказал теорию о том, что новый тип коронавирусной инфекции разработали в лаборатории в Китае. Об этом он рассказал телеканалу CNEWS.

Он отметил, что не верит, что коронавирус пошел от диких животных на рынке в китайском городе Ухань. «Это красивая легенда, это невозможно. Вирус вышел из лаборатории в Ухане», — сказал он.

Монтанье заявил, что эта лаборатория специализируется на коронавирусах с 2000-х годов. Он рассказал, что вместе со своим коллегой математиком Жан-Клодом Перезом проанализировал последовательность генома нового типа коронавируса.

Вирусолог отметил, что в подобных выводах они были не первыми. По его словам, индийские исследователи пытались опубликовать работу, в которой заявляли, что в этот геном вставили часть вируса иммунодефицита человека, вероятно, чтобы сделать вакцину против ВИЧ.