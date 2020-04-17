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Нобелевский лауреат заявил о происхождении коронавируса из лаборатории

Люк Монтанье (Фото: MatteoxMinnella / Global Look Press)

Французский вирусолог, Нобелевский лауреат Люк Монтанье высказал теорию о том, что новый тип коронавирусной инфекции разработали в лаборатории в Китае. Об этом он рассказал телеканалу CNEWS.

Он отметил, что не верит, что коронавирус пошел от диких животных на рынке в китайском городе Ухань. «Это красивая легенда, это невозможно. Вирус вышел из лаборатории в Ухане», — сказал он.

Монтанье заявил, что эта лаборатория специализируется на коронавирусах с 2000-х годов. Он рассказал, что вместе со своим коллегой математиком Жан-Клодом Перезом проанализировал последовательность генома нового типа коронавируса.

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Вирусолог отметил, что в подобных выводах они были не первыми. По его словам, индийские исследователи пытались опубликовать работу, в которой заявляли, что в этот геном вставили часть вируса иммунодефицита человека, вероятно, чтобы сделать вакцину против ВИЧ.

Люк Монтанье получил Нобелевскую премию в области медицины и визиологии в 2008 году за открытие ВИЧ.

Накануне телеканал Fox News со ссылкой на источники сообщал, что первый заразившийся коронавирусом работал в одной из лабораторий Уханя, который затем стал эпицентром заболевания. Собеседники телеканала отмечали, что вирус не был биологическим оружием. Он возник в результате попыток КНР превзойти США в наработках по обнаружению вирусов и борьбе с ними.

В ответ представитель МИД КНР Чжао Лицзянт напомнил, что Всемирная организация здравоохранения не подтвердила версию об искусственном создании коронавируса.

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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: коронавирус, лаборатория, Китай
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