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Пандемия коронавируса ,  
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Посольство Китая ответило на критику США по работе ВОЗ в Ухане

Соединенные Штаты создали значительные препятствия для международного сотрудничества в борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом говорится в заявлении посольства Китая в США, опубликованном на сайте дипмиссии.

В посольстве отметили, что США в последние годы предприняли действия, которые оказали деструктивное влияние на работу многосторонних институтов, в том числе ВОЗ.

«При этом США, действуя так, как будто ничего не случилось, показывают пальцами на те страны, которые честно поддерживали ВОЗ, и на саму Всемирную организацию здравоохранения», — отметили в китайском посольстве.

Команда экспертов ВОЗ с середины января занималась в Китае исследованием происхождения коронавирусной инфекции. По предварительным данным, коронавирус не мог произойти искусственно, и попал к людям от летучих мышей через промежуточное звено, говорили эксперты.

США выразили обеспокоенность в связи с выводами ВОЗ о происхождении COVID
Общество
Рабочий в защитном комбинезоне проходит мимо склада на рынке в Ухане

В пятницу, 12 февраля, в ВОЗ сообщили, что власти Китая отказались предоставить организации необработанные данные о ранних 174 случаях заражения COVID-19 в городе Ухань, а показали только собственные исследования на эту тему.

В связи с этим советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон обеспокоен первоначальными выводами ВОЗ о происхождении коронавируса и призывает к тому, чтобы Китай не влиял на заключение экспертов.

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Летом 2020 года Дональд Трамп, занимавший тогда пост президента США, официально вывел Соединенные Штаты из состава членов ВОЗ. Трамп критиковал организацию в связи с распространением коронавируса. Он заявлял, что ВОЗ слишком много времени уделяла Китаю, а также поздно предупредила о распространении коронавируса.

Новый президент США Джо Байден отменил выход США из ВОЗ сразу после инаугурации.

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