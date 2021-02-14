Посольство Китая ответило на критику США по работе ВОЗ в Ухане

Соединенные Штаты создали значительные препятствия для международного сотрудничества в борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом говорится в заявлении посольства Китая в США, опубликованном на сайте дипмиссии.

В посольстве отметили, что США в последние годы предприняли действия, которые оказали деструктивное влияние на работу многосторонних институтов, в том числе ВОЗ.

«При этом США, действуя так, как будто ничего не случилось, показывают пальцами на те страны, которые честно поддерживали ВОЗ, и на саму Всемирную организацию здравоохранения», — отметили в китайском посольстве.

Команда экспертов ВОЗ с середины января занималась в Китае исследованием происхождения коронавирусной инфекции. По предварительным данным, коронавирус не мог произойти искусственно, и попал к людям от летучих мышей через промежуточное звено, говорили эксперты.