Как ВОЗ расследует происхождение COVID-19 в Ухане. Фоторепортаж

Бывший президент США Дональд Трамп обвинил китайские власти в утаивании информации о новом опасном вирусе. Он также заявил, что у него есть доказательства принадлежности вируса к микробиологической лаборатории в Ухане.

Однако КНР ссылалась на то, что ВОЗ версию об искусственном происхождении коронавируса SARS-CoV-2 не подтверждает