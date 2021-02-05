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Пандемия коронавируса ,  
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Как ВОЗ расследует происхождение COVID-19 в Ухане. Фоторепортаж

В середине января международная группа из 13 экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) прибыла в Ухань, чтобы провести расследование об источнике распространения COVID-19. Как проходит работа миссии в городе, с которого началась пандемия, — в фоторепортаже РБК
Фото:Ng Han Guan / AP
Фото: Ng Han Guan / AP

После того как специалисты ВОЗ 14 января приехали в Ухань, их направили на двухнедельный карантин. Начать работу ученые смогли только 28 января

Эксперты ВОЗ покидают отель, где они провели двухнедельный карантин, 28 января
Эксперты ВОЗ покидают отель, где они провели двухнедельный карантин, 28 января (Фото: Ng Han Guan / AP)

Китайские власти сообщили ВОЗ о кластере заболеваний коронавирусом 31 декабря 2019 года, а в марте 2020 года организация объявила о начале пандемии. Сегодня достоверно не известно, как и откуда человеку передалось новое заболевание и кто был нулевым пациентом

Члены команды ВОЗ посещают выставку о борьбе с коронавирусом, 30 января
Члены команды ВОЗ посещают выставку о борьбе с коронавирусом, 30 января (Фото: Ng Han Guan / AP)

Бывший президент США Дональд Трамп обвинил китайские власти в утаивании информации о новом опасном вирусе. Он также заявил, что у него есть доказательства принадлежности вируса к микробиологической лаборатории в Ухане.

Однако КНР ссылалась на то, что ВОЗ версию об искусственном происхождении коронавируса SARS-CoV-2 не подтверждает

Журналисты снимают работу экспертов ВОЗ на крупнейшем в городе рынке Байшачжоу, где продают свежее мясо, рыбу и морепродукты, 31 января
Журналисты снимают работу экспертов ВОЗ на крупнейшем в городе рынке Байшачжоу, где продают свежее мясо, рыбу и морепродукты, 31 января (Фото: Ng Han Guan / AP)

Во время поездки у экспертов было запланировано посещение Уханьского института вирусологии, оптового рынка морепродуктов «Хуанань», лаборатории городского Центра по контролю и профилактике заболеваний и общение с первыми заболевшими. Ученых всюду сопровождают журналисты, а за порядком на месте их работы наблюдает китайская полиция

Фото:Getty Images
Фото: Getty Images

Группа международных экспертов 31 января посетила рынок морепродуктов, откуда, по одной из версий, мог распространиться коронавирус

Фото:Ng Han Guan / AP
Фото: Ng Han Guan / AP

Сотрудники службы безопасности сделали живую цепь, чтобы помешать журналистам приблизиться к Уханьскому центру по контролю и профилактике заболеваний во время визита команды ВОЗ 1 февраля. Этой лаборатории, которая является филиалом государственной Китайской академии наук, присвоен уровень биобезопасности 4 (BSL-4). Это значит, что в ней изучают самые опасные патогены в мире, в том числе коронавирусы. Научный центр появился в Китае после эпидемии атипичной пневмонии в 2002–2003 годах

Фото:Ng Han Guan / AP
Фото: Ng Han Guan / AP

Эксперты ВОЗ в Центре по контролю и профилактике заболеваний, 2 февраля

Фото:Thomas Peter / Reuters
Фото: Thomas Peter / Reuters

На переднем плане слева направо: члены экспертной группы американский и британский зоолог Питер Дасзак и руководитель миссии Питер Бен Эмбарек — специалист в области пищевой безопасности, болезням пищевого происхождения и зоонозным инфекциям, 2 февраля

Фото:Thomas Peter / Reuters
Фото: Thomas Peter / Reuters

Эксперты ВОЗ британский и американский зоолог Питер Дасзак (на переднем сиденье) и медэксперт из Дании Теа Фишер (на заднем сиденье) направляются в Уханьский институт вирусологии, 3 февраля

Фото:Aly Song / Reuters
Фото: Aly Song / Reuters
У эксперта ВОЗ Питера Бена Эмбарека берут мазок на балконе отеля, 3 февраля
Фото:Getty Images
Фото: Getty Images

Поскольку с мая 2020 года в Ухане не зарегистрировано заражений COVID-19, жизнь в городе постепенно вернулась к норме: ношение масок перестало быть обязательным, кафе, рестораны и другие общественные места открылись, а горожане ведут привычный образ жизни

При участии
Дарья Минько
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