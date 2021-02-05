Как ВОЗ расследует происхождение COVID-19 в Ухане. Фоторепортаж
В середине января международная группа из 13 экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) прибыла в Ухань, чтобы провести расследование об источнике распространения COVID-19. Как проходит работа миссии в городе, с которого началась пандемия, — в фоторепортаже РБК
После того как специалисты ВОЗ 14 января приехали в Ухань, их направили на двухнедельный карантин. Начать работу ученые смогли только 28 января
Китайские власти сообщили ВОЗ о кластере заболеваний коронавирусом 31 декабря 2019 года, а в марте 2020 года организация объявила о начале пандемии. Сегодня достоверно не известно, как и откуда человеку передалось новое заболевание и кто был нулевым пациентом
Бывший президент США Дональд Трамп обвинил китайские власти в утаивании информации о новом опасном вирусе. Он также заявил, что у него есть доказательства принадлежности вируса к микробиологической лаборатории в Ухане.
Однако КНР ссылалась на то, что ВОЗ версию об искусственном происхождении коронавируса SARS-CoV-2 не подтверждает
Во время поездки у экспертов было запланировано посещение Уханьского института вирусологии, оптового рынка морепродуктов «Хуанань», лаборатории городского Центра по контролю и профилактике заболеваний и общение с первыми заболевшими. Ученых всюду сопровождают журналисты, а за порядком на месте их работы наблюдает китайская полиция
Группа международных экспертов 31 января посетила рынок морепродуктов, откуда, по одной из версий, мог распространиться коронавирус
Сотрудники службы безопасности сделали живую цепь, чтобы помешать журналистам приблизиться к Уханьскому центру по контролю и профилактике заболеваний во время визита команды ВОЗ 1 февраля. Этой лаборатории, которая является филиалом государственной Китайской академии наук, присвоен уровень биобезопасности 4 (BSL-4). Это значит, что в ней изучают самые опасные патогены в мире, в том числе коронавирусы. Научный центр появился в Китае после эпидемии атипичной пневмонии в 2002–2003 годах
Эксперты ВОЗ в Центре по контролю и профилактике заболеваний, 2 февраля
На переднем плане слева направо: члены экспертной группы американский и британский зоолог Питер Дасзак и руководитель миссии Питер Бен Эмбарек — специалист в области пищевой безопасности, болезням пищевого происхождения и зоонозным инфекциям, 2 февраля
Эксперты ВОЗ британский и американский зоолог Питер Дасзак (на переднем сиденье) и медэксперт из Дании Теа Фишер (на заднем сиденье) направляются в Уханьский институт вирусологии, 3 февраля
Поскольку с мая 2020 года в Ухане не зарегистрировано заражений COVID-19, жизнь в городе постепенно вернулась к норме: ношение масок перестало быть обязательным, кафе, рестораны и другие общественные места открылись, а горожане ведут привычный образ жизни