Ученые связали появление COVID-19 с изменением климата

По данным специалистов, климатические изменения на юге Китая увеличили численность и видовое разнообразие летучих мышей в этом регионе, что способствовало формированию новых видов коронавирусов, в том числе опасных для человека

Пекин, Китай (Фото: Kevin Frayer / Getty Images)

На появление коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего COVID-19, могло напрямую повлиять изменение климата. К такому выводу пришли ученые из Кембриджского университета, Потсдамского института изучения климатических изменений и Гавайского университета. Исследование опубликовал научный журнал Science of the Total Environment.

Масштабные климатические изменения за последнее столетие произошли в том числе в провинции Юньнань на юге Китая и граничащих с ней районах Мьянмы и Лаоса. Речь идет о повышении средней температуры и содержания углекислого газа в атмосфере, что повлияло на изменение типа растительности в этих регионах. «Это создало подходящую среду обитания для многих видов летучих мышей, которые преимущественно живут в лесах», — говорится в исследовании, выдержка из которого приводится на сайте Кембриджского университета.

В результате в Юньнань перебралось 40 новых видов летучих мышей, которые могли стать переносчиками многих типов коронавирусов. Ученые назвали эту область в Юго-Восточной Азии горячей точкой, где мог возникнуть SARS-CoV-2.

Исследователи составили карту растительности за последние сто лет, используя данные о температуре, осадках и облачности. Также они изучили информацию о растительных предпочтениях летучих мышей, чтобы определить глобальное распространение каждого вида в начале 1900-х годов. Они пришли к выводу, что за этот период видовое разнообразие летучих мышей изменилось по всему миру.