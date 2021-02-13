США выразили обеспокоенность в связи с выводами ВОЗ о происхождении COVID
«Мы глубоко обеспокоены тем, как были переданы ранние сведения из расследования COVID-19, а также вопросами, которые задавались в процессе получения этих сведений. Отчет обязан быть независимым, а обнаруженные экспертами сведения — свободными от влияния правительства Китая», — заявил он.
Он также подчеркнул, что власти Китая обязаны предоставить ВОЗ полные данные о первых днях распространения инфекции, чтобы мир смог лучше подготовиться к следующей глобальной пандемии.