США выразили обеспокоенность в связи с выводами ВОЗ о происхождении COVID

Рабочий в защитном комбинезоне проходит мимо склада на рынке в Ухане (Фото: Ng Han Guan / AP)

Власти США обеспокоенным выводами Всемирной организации здравоохранения о происхождении коронавирусной инфекции, которые были обнародованы после поездки специалистов ВОЗ в Китай. Об этом заявил советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан, передает агентство Reuters

«Мы глубоко обеспокоены тем, как были переданы ранние сведения из расследования COVID-19, а также вопросами, которые задавались в процессе получения этих сведений. Отчет обязан быть независимым, а обнаруженные экспертами сведения — свободными от влияния правительства Китая», — заявил он.

Он также подчеркнул, что власти Китая обязаны предоставить ВОЗ полные данные о первых днях распространения инфекции, чтобы мир смог лучше подготовиться к следующей глобальной пандемии.