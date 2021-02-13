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Пандемия коронавируса ,  
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США выразили обеспокоенность в связи с выводами ВОЗ о происхождении COVID

Рабочий в защитном комбинезоне проходит мимо склада на рынке в Ухане
Рабочий в защитном комбинезоне проходит мимо склада на рынке в Ухане (Фото: Ng Han Guan / AP)
Власти США обеспокоенным выводами Всемирной организации здравоохранения о происхождении коронавирусной инфекции, которые были обнародованы после поездки специалистов ВОЗ в Китай. Об этом заявил советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан, передает агентство Reuters.

«Мы глубоко обеспокоены тем, как были переданы ранние сведения из расследования COVID-19, а также вопросами, которые задавались в процессе получения этих сведений. Отчет обязан быть независимым, а обнаруженные экспертами сведения — свободными от влияния правительства Китая», — заявил он.

Он также подчеркнул, что власти Китая обязаны предоставить ВОЗ полные данные о первых днях распространения инфекции, чтобы мир смог лучше подготовиться к следующей глобальной пандемии.

В ВОЗ заявили об отказе Китая предоставить данные о первых случаях COVID
Общество
Фото:Ng Han Guan / AP

Команда экспертов ВОЗ с середины января занималась в Китае исследованием происхождения коронавирусной инфекции. Накануне, 12 февраля, в ВОЗ сообщили, что власти Китая отказались предоставить организации необработанные данные о ранних 174 случаях заражения COVID-19 в городе Ухань, а показали только собственные исследования на эту тему. При этом в ВОЗ подчеркнули, что необработанные данные были необходимы для проведения стандартного эпидемиологического исследования.

Ранее, 9 февраля, комиссия ВОЗ отчиталась о предварительных итогах исследования. По данным экспертов, коронавирус не мог произойти искусственно. В ВОЗ считают, что SARS-CoV-2 попал к людям от летучих мышей через промежуточное звено.

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