Ученые назвали новую версию появление коронавируса COVID-19

Ученые обнаружили диссертацию врача, который лечил китайских шахтеров. В 2012 году они отчищали шахту от продуктов жизнедеятельности летучих мышей, после чего у них появились симптомы, характерные для COVID-19

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Коронавирус COVID-19 мог адаптироваться к человеческому организму еще в 2012 году. Об этом вирусолог Джонатан Латэм и биолог Эллисон Уилсон написали в статье для Independent Science News.

Они рассказали об обнаружении диссертации врача Ли Сю, который лечил горняков из китайской провинции Юньнань. Восемь лет назад они в течение двух недель отчищали шахту (расположена в нескольких тысячах километров от города Ухань, где произошла вспышка вируса в конце прошлого года) от фекалий летучих мышей, после чего у них появились симптомы, характерные для COVID-19 (пневмония, сухой кашель, боли в конечностях и высокая температура). Заболевшим понадобилась вентиляция легких, трое из шести рабочих умерли. «Доказательства, содержащиеся в диссертации, заставили нас пересмотреть все то, что, как мы думали, мы знали о происхождении COVID-19», — говорится в статье.

Ученые также сообщили, что анализы шахтеров были направлены в лабораторию в Ухане, где было установлено, что они заразились коронавирусом, похожим на атипичную пневмонию. Таким образом, как подчеркнули исследователи, есть основание полагать, что COVID-19 уже был адаптирован к человеческому организму.

В разговоре с New York Post Латэм заявил, что коронавирус «почти наверняка ускользнул» из лаборатории в Ухане. Оба ученых, как пишет издание, полагают, что вирус, которым заразились шахтеры, «превратился» в SARS CoV-2, «необычно патогенный коронавирус, высоко адаптированный для человека», а образцы каким-то образом «сбежали» из лаборатории в прошлом году, запустив таким образом пандемию.