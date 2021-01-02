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Глава МИД Китая высказался о происхождении коронавируса

Фото: Kevin Frayer / Getty Images
Фото: Kevin Frayer / Getty Images

Пандемию коронавируса вызвали отдельные вспышки в разных местах по всему миру, об этом свидетельствуют все больше и больше исследований, заявил глава МИД Китая Ван И в интервью агентству Xinhua.

Ван И напомнил, что Китай стал первой страной, которая сообщила миру о случаях заболевания коронавирусом. Пекин немедленно принял меры по проведению эпидемиологического расследования, выявлению возбудителя и обнародованию важной информации, добавил министр.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число зараженных коронавирусной инфекцией в мире составляет свыше 81,9 млн человек, из них более 1,8 млн умерли. Университет Джонса Хопкинса передает, что в мире заразились более 84 млн человек, 1,82 млн скончались.

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На первом месте по числу случаев находятся США, где выявили более 20,1 млн зараженных. Индия находится на втором месте (10,3 млн), на третьем — Бразилия (7,7 млн), на четвертом — Россия (3,1 млн), на пятом — Франция (2,6 млн).

В конце декабря генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус назвал новые штаммы коронавируса очередным вызовом мировому сообществу в 2021 году. Так, в декабре власти Великобритании сообщили о появлении нового типа коронавируса, более заразного, чем «привычный» SARS-CoV-2. «Британский» штамм выявили уже в США, Канаде, Нигерии, ЮАР и ряде европейских стран. В России случаев мутации вируса пока не зарегистрировано.

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