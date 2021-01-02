Глава МИД Китая высказался о происхождении коронавируса

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Пандемию коронавируса вызвали отдельные вспышки в разных местах по всему миру, об этом свидетельствуют все больше и больше исследований, заявил глава МИД Китая Ван И в интервью агентству Xinhua.

Ван И напомнил, что Китай стал первой страной, которая сообщила миру о случаях заболевания коронавирусом. Пекин немедленно принял меры по проведению эпидемиологического расследования, выявлению возбудителя и обнародованию важной информации, добавил министр.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число зараженных коронавирусной инфекцией в мире составляет свыше 81,9 млн человек, из них более 1,8 млн умерли. Университет Джонса Хопкинса передает, что в мире заразились более 84 млн человек, 1,82 млн скончались.

На первом месте по числу случаев находятся США, где выявили более 20,1 млн зараженных. Индия находится на втором месте (10,3 млн), на третьем — Бразилия (7,7 млн), на четвертом — Россия (3,1 млн), на пятом — Франция (2,6 млн).