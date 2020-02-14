FT раскрыла основания санкций США против Дерипаски
Министерство финансов США объяснило введение санкций в отношении российского миллиардера Олега Дерипаски (Forbes оценивает его состояние в $4,6 млрд) участием в инвестиционных проектах в Сочи перед Олимпиадой, финансированием ряда проектов по просьбам президента России Владимира Путина и других высокопоставленных чиновников, а также номинальным владением активами и участием в отмывании средств «в интересах Путина». Об этом сообщает газета The Financial Times (FT), опубликовавшая письмо, направленное управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США адвокатам Дерипаски. Источник информации ведомство не раскрывает.
В чем Минфин США обвинил Дерипаску
В документе приводится список данных OFAC, которые стали основаниями для введения санкций против Дерипаски.
- В списке обвинений OFAC значится предполагаемое участие бизнесмена во встрече высокопоставленных представителей России и Киргизии, в ходе которой он якобы выполнял устные инструкции Путина.
- Упомянуты инвестиции Дерипаски в объекты Олимпиады в Сочи 2014 года и реализация крупных финансовых проектов «по просьбам Путина и других высокопоставленных российских чиновников».
- В письме также указано, что в декабре 2016 года бизнесмен был «идентифицирован по сообщениям» как одно из лиц, «владеющих активами и отмывающих средства в интересах президента России Владимира Путина». Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в разговоре с FT назвал такое утверждение ложным. «Это неправда», — сказал он.
- В июле 2011 года бизнес Дерипаски, «по некоторым сведениям», использовался (как минимум единожды) для прикрытия перевода средств «для личного использования» Путина, занимавшего тогда пост главы правительства России, говорится в письме OFAC, которое опубликовала FT.