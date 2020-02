FT раскрыла основания санкций США против Дерипаски

Кроме того, управление Минфина указывает на сообщения, что Дерипаска якобы отменил IPO компании ГАЗ, чтобы скрыть ее использование для отмывания средств Путина. Сообщения о возможном выходе ГАЗа на IPO были в 2007 году.

«Они не приводят никаких фактов. Только догадки, слухи и галиматья. Это необоснованные обвинения», — заявил FT Дерипаска. По его словам, решения об инвестициях в инфраструктуру Сочи перед Олимпиадой принимались не по указанию Путина. «Некоторые удачливые американские дипломаты слышат какие-то слухи и передают [по дипломатическим каналам]. Если кто-то принесет что-то подобное в лондонский суд, судья скажет им убираться», — заключил Дерипаска.

В Минфине США отказались прокомментировать FT как направленное адвокатам Дерипаски письмо, так и слова бизнесмена.

РБК отправил запрос представителю Дерипаски.

Суд Дерипаски с Минфином США

Дерипаска был включен в санкционный список США в апреле 2018 года, тогда же под санкции попали и его компании — ГАЗ, UC Rusal, En+, «Евросибэнерго». В январе 2019 года санкции с трех последних были сняты в связи с сокращением доли бизнесмена в En+ (через которую он владеет UC Rusal и «Евросибэнерго») до уровня менее 50%.

В марте 2019 года Дерипаска подал в суд на Минфин США и его главу Стивена Мнучина. Бизнесмен заявил, что санкции против него ввели несправедливо и незаконно, в результате чего нанесли ущерб в $7,5 млрд, что равно приблизительно 81% его состояния.

В мае 2019 года юристы Дерипаски опубликовали отчет Минфина США, на основании которого ведомство ввело против него санкции. В документе впервые приводились выводы экспертов OFAC, что Дерипаска действовал «в интересах президента России Владимира Путина». В качестве одного из доказательств (остальные были засекречены) OFAC приводило статью The Nation от 2008 года, где без ссылки на источники говорится, что бизнесмен был вынужден купить алюминиевый завод в Черногории «по поручению Владимира Путина». Издание писало, что Дерипаска сам сказал об этом одному из своих приближенных. Ранее Кремль уже отвечал на эти сообщения, указав, что «крупный предприниматель» всегда «действовал и действует в интересах своего бизнеса».

В октябре 2019 года Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск Дерипаски о защите деловой репутации к The Nation, а также к британским изданиям The Telegraph и The Times. Однако все три издания не стали удалять материалы о нем, несмотря на соответствующее судебное постановление.

В ноябре 2019 года Дерипаска подал в OFAC ходатайство о снятии с него санкций, а в декабре Минфин США пообещал рассекретить материалы, послужившие основанием для введения ограничений в отношении бизнесмена.