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FT раскрыла основания санкций США против Дерипаски

В обосновании санкций OFAC приводит подозрения, что миллиардер финансировал проекты по просьбам президента России и участвовал в отмывании денег в его интересах. Кремль опроверг обвинения, а Дерипаска назвал их «галиматьей»
Олег Дерипаска (Фото: Simon Dawson / Bloomberg)

Министерство финансов США объяснило введение санкций в отношении российского миллиардера Олега Дерипаски (Forbes оценивает его состояние в $4,6 млрд) участием в инвестиционных проектах в Сочи перед Олимпиадой, финансированием ряда проектов по просьбам президента России Владимира Путина и других высокопоставленных чиновников, а также номинальным владением активами и участием в отмывании средств «в интересах Путина». Об этом сообщает газета The Financial Times (FT), опубликовавшая письмо, направленное управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США адвокатам Дерипаски. Источник информации ведомство не раскрывает.

В чем Минфин США обвинил Дерипаску

В документе приводится список данных OFAC, которые стали основаниями для введения санкций против Дерипаски.

  • В списке обвинений OFAC значится предполагаемое участие бизнесмена во встрече высокопоставленных представителей России и Киргизии, в ходе которой он якобы выполнял устные инструкции Путина.
  • Упомянуты инвестиции Дерипаски в объекты Олимпиады в Сочи 2014 года и реализация крупных финансовых проектов «по просьбам Путина и других высокопоставленных российских чиновников».
  • В письме также указано, что в декабре 2016 года бизнесмен был «идентифицирован по сообщениям» как одно из лиц, «владеющих активами и отмывающих средства в интересах президента России Владимира Путина». Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в разговоре с FT назвал такое утверждение ложным. «Это неправда», — сказал он.
  • В июле 2011 года бизнес Дерипаски, «по некоторым сведениям», использовался (как минимум единожды) для прикрытия перевода средств «для личного использования» Путина, занимавшего тогда пост главы правительства России, говорится в письме OFAC, которое опубликовала FT.

США обосновали санкции против Дерипаски его работой «в интересах Путина»
Бизнес

  • Кроме того, управление Минфина указывает на сообщения, что Дерипаска якобы отменил IPO компании ГАЗ, чтобы скрыть ее использование для отмывания средств Путина. Сообщения о возможном выходе ГАЗа на IPO были в 2007 году.

«Они не приводят никаких фактов. Только догадки, слухи и галиматья. Это необоснованные обвинения», — заявил FT Дерипаска. По его словам, решения об инвестициях в инфраструктуру Сочи перед Олимпиадой принимались не по указанию Путина. «Некоторые удачливые американские дипломаты слышат какие-то слухи и передают [по дипломатическим каналам]. Если кто-то принесет что-то подобное в лондонский суд, судья скажет им убираться», — заключил Дерипаска.

В Минфине США отказались прокомментировать FT как направленное адвокатам Дерипаски письмо, так и слова бизнесмена.

РБК отправил запрос представителю Дерипаски.

Суд Дерипаски с Минфином США

Дерипаска был включен в санкционный список США в апреле 2018 года, тогда же под санкции попали и его компании — ГАЗ, UC Rusal, En+, «Евросибэнерго». В январе 2019 года санкции с трех последних были сняты в связи с сокращением доли бизнесмена в En+ (через которую он владеет UC Rusal и «Евросибэнерго») до уровня менее 50%.

От Акимова до Школова: все фигуранты санкционного списка Минфина США
Фотогалерея 

В марте 2019 года Дерипаска подал в суд на Минфин США и его главу Стивена Мнучина. Бизнесмен заявил, что санкции против него ввели несправедливо и незаконно, в результате чего нанесли ущерб в $7,5 млрд, что равно приблизительно 81% его состояния.

В мае 2019 года юристы Дерипаски опубликовали отчет Минфина США, на основании которого ведомство ввело против него санкции. В документе впервые приводились выводы экспертов OFAC, что Дерипаска действовал «в интересах президента России Владимира Путина». В качестве одного из доказательств (остальные были засекречены) OFAC приводило статью The Nation от 2008 года, где без ссылки на источники говорится, что бизнесмен был вынужден купить алюминиевый завод в Черногории «по поручению Владимира Путина». Издание писало, что Дерипаска сам сказал об этом одному из своих приближенных. Ранее Кремль уже отвечал на эти сообщения, указав, что «крупный предприниматель» всегда «действовал и действует в интересах своего бизнеса».

В октябре 2019 года Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск Дерипаски о защите деловой репутации к The Nation, а также к британским изданиям The Telegraph и The Times. Однако все три издания не стали удалять материалы о нем, несмотря на соответствующее судебное постановление.

В ноябре 2019 года Дерипаска подал в OFAC ходатайство о снятии с него санкций, а в декабре Минфин США пообещал рассекретить материалы, послужившие основанием для введения ограничений в отношении бизнесмена.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Олег Дерипаска, Минфин США, санкции
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