Минфин США согласился рассекретить основания для санкций против Дерипаски

Минфин США рассекретит все материалы, послужившие основанием для введения санкций против российского бизнесмена Олега Дерипаски. Это позволит аргументированно защищать его права, заявил адвокат бизнесмена

Олег Дерипаска (Фото: Chris Ratcliffe / Bloomberg)

Минфин США обещал рассекретить материалы, послужившие основанием для введения санкций против российского бизнесмена Олега Дерипаски в апреле 2018 года, говорится в материалах суда округа Колумбия. Именно в этом суде с марта 2019-го рассматривается иск миллиардера с требованием отменить против него санкции к Минфину США и Управлению по контролю за иностранными активами (OFAC), а также руководителям этих ведомств — Стивену Мнучину и Андреа Гаки.

Среди материалов, послуживших основанием для введения санкций против бизнесмена и его компаний, публично фигурировали тексты газет The Nation, The Telegraph и The Times. Однако, часть пунктов списка, использованных для доказательств против миллиардера, были засекречены.

Теперь, в течение 75 дней, начиная с 9 декабря 2019 года (до 21 февраля 2020 года) стороны должны предоставить суду актуальную информацию о передаче Дерипаске материалов и статуса его запроса о пересмотре введенных против него санкций.

«После длительного неисполнения своей процессуальной обязанности ответчик (Минфин США), наконец, внял аргументам истца (Дерипаски. — РБК) и согласился раскрыть ранее засекреченные основания для введения санкций», — заявил РБК адвокат Алексей Мельников, представляющий интересы российского бизнесмена. «Раскрытие этой информации позволит нам аргументированно защищать нарушенные права Олега Дерипаски. Это соответствует известному принципу, что каждый человек вправе «знать, в чем его обвиняют», — заключил Мельников. РБК также направил запрос адвокату Дерипаски в США Эрику Феррари из Ferrari & Associates.

Обнародованные ранее материалы, на основании которых Минфин США ввел санкции против Дерипаски, бизнесмен уже оспорил. Так, 25 октябре 2019 года Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск Дерипаски и потребовал от The Nation, The Telegraph и The Times удалить информацию, содержащуюся в ряде статей: Oligarch linked to politicians 'ordered murder of banker’ («Связанный с политиками олигарх «заказал убийство банкира» от 10 июля 2012 года в The Telegraph); Billionaire ‘with mafia links spied on rivals’ («Миллиардер, «связанный с мафией, шпионил за конкурентами» от 9 июля 2012 года в The Times) и McCain’s Kremlin Ties («Связи МакКейна с Кремлем» в The Nation от 1 октября 2008 года). Но издания этого не сделали. Теперь защита Дерипаски добивается раскрытия и других материалов, послуживших основанием для введения санкций.

Минфин США внес Дерипаску вместе с его крупнейшими компаниями (UC Rusal, En+, «ЕвроСибЭнерго», группа «ГАЗ» и проч) в санкционный список SDN (Specially Designated Nationals) в апреле 2018 года. Но в начале 2019 года ведомство согласилось снять санкции с UC Rusal и En+ с условием снижения в них доли Дерипаски ниже контроля, оcтавив самого бизнесмена в списке SDN.

Дерипаска был включен в санкционный список по двум формальным основаниям: он якобы действовал «от имени / в интересах» высокопоставленных чиновников Российской Федерации (в частности, в 2005 году купил алюминиевый комбинат в Черногории «по поручению президента Владимира Путина») и он «работает в энергетическом секторе» России (ему принадлежал контроль в электроэнергетической компании «ЕвроСибЭнерго»).

Оба основания содержатся в указах бывшего президента США Барака Обамы: первое — в указе № 13661, второе — в указе № 13662. Документы были подписаны в марте 2014 года в ответ на обострение ситуации на Украине.

Регламенты OFAC предусматривают возможность для лица, внесенного в санкционный список SDN, ходатайствовать в управление о пересмотре такого решения. Основаниями для отмены санкций могут быть «положительное изменение поведения», неактуальность причины, по которой санкции были введены, или фактическая ошибка OFAC. В очередном прошении, которое Дерипаска направил в ноябре, он указывает, что обстоятельство, обусловившее введение санкций, — владение им компанией «ЕвроСибЭнерго» — потеряло актуальность, после того как он отказался от контроля над группой En+, в которую и входит «ЕвроСибЭнерго». Кроме того, Дерипаска указывает, что внесение его в санкционный список на основании указа № 13662 было ошибочным, поскольку «ЕвроСибЭнерго» работает не в «энергетическом» секторе (energy, то есть нефтегазовом), а в секторе генерации электроэнергии (power).