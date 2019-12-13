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Политика ,  
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Зарубежные СМИ не удалили статьи о Дерипаске по решению кубанского суда
Олег Дерипаска (Фото: Simon Dawson / Bloomberg)

Британские издания The Daily Telegraph, The Times и американский журнал The Nation не стали удалять материалы о российском миллиардере Олеге Дерипаске, несмотря на то что их к этому обязал Арбитражный суд Краснодарского края.

25 октября суд принял постановление (*pdf), в котором требовал от изданий удалить информацию, содержащуюся в ряде статей: Oligarch linked to politicians 'ordered murder of banker’ («Связанный с политиками олигарх «заказал убийство банкира» от 10 июля 2012 года в The Telegraph); Billionaire ‘with mafia links spied on rivals’ («Миллиардер, «связанный с мафией, шпионил за конкурентами» от 9 июля 2012 года в The Times) и McCain’s Kremlin Ties («Связи МакКейна с Кремлем» в The Nation от 1 октября 2008 года). Издания также должны были поставить дисклеймеры к еще нескольким материалам.

На судебные заседания в Краснодаре, где рассматривался иск Дерипаски, представители изданий не явились. Они не воспользовались и правом на апелляцию в месячный срок. Таким образом, решение суда вступило в законную силу в начале декабря, после чего издания в течение десяти дней должны были исполнить требования суда. Никаких изменений в материалы, однако, внесено не было.

В постановлении суда отмечается, что редакции изданий информировались о ходе процесса. «Ответчики извещались о месте и времени судебного заседания путем направления напрямую ответчикам по известным суду адресам определений от 19.09.2019 года, от 23.09.2019 года, от 11.10.2019 года с надлежаще удостоверенными переводами на английский язык. Как подтверждается отчетами АО «ДХЛ Интернешнл» (DHL), все определения с переводами были доставлены ответчикам», — говорилось в постановлении.

«Мы считаем, что добросовестные медиа должны исполнить решение суда и удалить признанные недостоверными публикации», — прокомментировал РБК ситуацию адвокат Дерипаски Алексей Мельников. Он также отметил, что решение арбитражного суда было добавлено в материалы иска бизнесмена к Минфину США, поскольку американское ведомство принимало решение о санкциях в отношении него, руководствуясь, в частности, этими публикациями.

Общество
Суд удовлетворил иск Дерипаски к трем западным СМИ

Санкции в отношении Дерипаски были введены США в апреле 2018 года. Он попал в так называемый кремлевский список, где перечислялись предприниматели, предположительно связанные с окружением Владимира Путина. Вместе с бизнесменом под ограничения попали связанные с ним «Базовый элемент», «Русские машины», группа ГАЗ, En+, а также подконтрольные ей UC Rusal и «Евросибэнерго». Предприниматель согласился ради вывода из-под санкций своих активов сократить долю владения в них, и в январе американский Минфин снял ограничения с En+, UC Rusal и «Евросибэнерго».

Политика
Дерипаска подал в суд на Минфин США

В марте 2019 года Дерипаска подал в суд на американский Минфин. Бизнесмен заявлял, что санкции, под действие которых подпали он и его компании, были несправедливыми и также причинили значительный ущерб его финансовому состоянию и репутации.

Теги: суд, Олег Дерипаска, санкции
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