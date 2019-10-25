Суд удовлетворил иск Дерипаски к трем западным СМИ

Адвокат Дерипаски Алексей Мельников потребовал признать публикации недостоверными, обязать удалить их с сайтов изданий и в течение 10 суток опубликовать опровержение. По его словам, даже заголовки публикаций носят порочащий характер. «Нет ни одного уголовного дела, где Олег Владимирович был бы обвиняемым. Все эти публикации — просто нападки на его деловую репутацию», — отметил адвокат во время прений сторон.

В заголовке материала Telegraph — «Связанный с политиками олигарх заказал убийство банкира» — содержатся прямые обвинения в том, что бизнесмен нарушил закон. А в заголовке Times — «Миллионер, связанный с мафией, шпионил за конкурентами», по мнению Мельникова, содержатся два обвинения: что Дерипаска состоял в преступной организации, и указание на неэтичное поведение бизнесмена. «Шпионить за конкурентами неэтично, это осуждается в обществе», — добавил юрист, подчеркнув, что репутация его доверителя пострадала от данной публикации.

После окончания суда представитель Олега Дерипаски сообщил РБК, что публикации, которые были рассмотрены в суде, являются «образцовым примером безответственной журналистики». «Возмутительно, что эти материалы, содержащие откровенную ложь со ссылкой на анонимные источники, были использованы Минфином США для оправдания санкций против Олега Дерипаски. Сегодняшняя победа в суде — важный шаг в иске против OFAC. Мы твердо намерены добиться восстановления правды и справедливости», — заявил представитель бизнесмена.

В сентябре 2019 года Дерипаска подал иск к издателям газет The TImes, The Telegraph и The Nation: Times Newspapers Limited, The Nation Company LLC и Telegraph Media Group Limited. По словам адвоката бизнесмена Алексея Мельникова, Минфин США использовал статьи этих изданий в качестве обоснования для наложения санкций в его отношении. Юрист утверждает, что в материалах под видом фактов излагаются слухи и домыслы.

В частности, в июле 2012 года в газете Times вышел материал под заголовком «Миллиардер со связями в мафии шпионил за соперниками». Как сообщалось в публикации, на заседании суда в Германии бывший бизнес-партнер Дерипаски, узбекский бизнесмен Джалол Хайдаров заявил, что бизнесмен «имеет связи с Измайловской криминальной группировкой» и «использует связи в ФСБ (...) для сбора информации о конкурентах».

В статье Telegraph, также со ссылкой на Хайдарова, утверждалось, что Дерипаска мог «заказать убийство» некоего банкира, а также участвовал в подкупе «губернатора в Сибири».

Nation в 2008 году писала, что бизнесмен приобрел Комбинат алюминия Подгорица (KAP) в Черногории, чтобы Владимир Путин, на тот момент премьер-министр России, мог «создать форпост в Средиземноморье».

Бизнесмен и его представители требуют от изданий опровергнуть эту информацию. Юрист добавил, что указанные редакции получили уведомления об иске. «Могу точно сказать, что они знали о сегодняшнем заседании, в редакциях получили соответствующие документы в удобной для них форме — на английском языке», — сказал представитель Дерипаски.

Санкции в отношении предпринимателя были введены в апреле 2018 года. Вместе с Дерипаской под санкции попали связанные с ним «Базовый элемент», «Русские машины», группа ГАЗ, En+ и подконтрольные ей UC Rusal и «Евросибэнерго». Ограничительные меры предполагали запрет для американских граждан на ведение любого бизнеса с этими компаниями и заморозку всех активов в США.

В январе 2019 года Минфин снял санкции с En+, UC Rusal и «Евросибэнерго». При этом американская сторона потребовала, чтобы Дерипаска сократил свою долю в холдинговой структуре En+ так, чтобы он не мог осуществлять над ними контроль. Предприниматель согласился на это условие. Сейчас Дерипаска и другие его компании остаются в черном списке США, для группы ГАЗ до 8 ноября действует отсрочка от вступления санкций в полную силу.