Суд удовлетворил иск Дерипаски к трем западным СМИ

Представитель бизнесмена объяснял подачу иска к зарубежным изданиям тем, что их статьи Минфин США использовал для обоснования санкций против Дерипаски

Олег Дерипаска (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск бизнесмена Олега Дерипаски о защите деловой репутации к британским изданиям The Telegraph и The Times, а также к американскому еженедельнику The Nation.

«Удовлетворить иск в полном объеме», — говорится в электронной карточке дела.

Представители изданий на заседание не явились, передает корреспондент РБК.

РБК направил запросы в издания The Telegraph, The Nation и The Times.

«Нет даже реакции на обращение с их стороны. Я лично считаю, что подобное отношение с их стороны к рассмотрению судебного спора свидетельствует об отсутствии правовых аргументов. Потому что, если издание дорожит своей репутацией, оно может найти форму, удобную для него, чтобы хотя бы изложить свою позицию», — сказал представитель бизнесмена.