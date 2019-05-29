США обосновали санкции против Дерипаски его работой «в интересах Путина»

Как Дерипаска купил завод в Черногории Завод KAP в Черногории Дерипаска приобрел в 2005 году, а в разгар мирового финансового кризиса 2008–2009 годов предприятие оказалось в долгах и на грани банкротства. В 2013 году власти страны инициировали банкротство завода, задолженность которого на тот момент оценивалась примерно в €350 млн, и ввели на нем внешнее управление. Представители Дерипаски утверждали, что вложили в комбинат около €200 млн. В 2014 году En+ Дерипаски подала иск к правительству Черногории о взыскании €600 млн, но он был отклонен. Компания обвинила власти страны в «предумышленном обмане», целью которого было убедить вложить как можно больше денег в комбинат, чтобы потом экспроприировать имущество. Несколько лет спустя Дерипаска лично подал аналогичный иск к Черногории через международный арбитраж (дело до сих пор слушается).

«Завод KAP был приобретен не по политическим причинам и не потому, что президент Путин или какой-либо другой правительственный чиновник попросил об этом. Приобретение было продиктовано коммерческими соображениями, целью было превратить завод в успешное коммерческое предприятие», — подчеркивает Дерипаска в ответе OFAC.

Работа в энергетическом секторе

Вторая причина, по которой Дерипаска попал под санкции, — потому что он «работает в энергетическом секторе» России. Из меморандума OFAC следует, что речь идет об интересах Дерипаски в генерации электроэнергии — принадлежащей En+ компании «ЕвроСибЭнерго», на долю которой приходится 20–25% бизнеса En+.

Дерипаска утверждает, что «бюрократы» из OFAC могли намеренно проигнорировать тот факт, что En+ «не энергетическая компания (то есть не та, которая работает в нефтегазовом секторе)». До санкций против Дерипаски Минфин США скорее понимал под санкциями против российского «энергетического сектора» только ограничения против нефтегазовых компаний.

Определения, что считать «энергетическим сектором» (energy sector), в документах по «российской» санкционной программе не содержится. Однако, например, Министерство внутренней безопасности США четко пишет, что энергетический сектор делится на три сегмента — электричество, нефть и природный газ. В свою очередь, Минэнерго США отмечает, что электроэнергия — «вторичный источник энергии». После публикации меморандума OFAC подтвердилось, что и Минфин США включает в понятие энергетики сектор генерации электроэнергии. Вполне вероятно, что OFAC подразумевает под «энергетикой» также и электросетевой комплекс — в таком случае американские санкции в будущем потенциально могут затронуть крупнейшие российские генерирующие и сетевые компании.

«Термин energy sector не имеет пока официального определения OFAC или другого правительственного ведомства США. Но на практике получается, что это понятие трактуется самым широким образом», — говорит РБК директор французского отделения британской консалтинговой компании Aperio Intelligence Джордж Волошин. Это не только нефтегаз, но и уголь, атомная энергетика, производство, передача и сбыт электричества, отмечает он. «Можно вспомнить, что и Виктор Вексельберг попал под санкции США за участие в энергетическом секторе, то есть, за владение электроэнергетической компанией «Т Плюс», — указывает Волошин. Группа «Ренова» Вексельберга управляет активами в различных секторах, включая «энергетику», говорилось в сообщении Минфина 2018 года (предположительно, речь шла об электроэнергетической «дочке» «Т Плюс»).

Убытки инвесторов

Дерипаска назвал отчет OFAC «халтурно подготовленным» и состоящим из клеветы и домыслов. «Ни фактов, ни доказательств — только огромное желание разрушить мою жизнь и жизни сотен тысяч людей, связанных с основанными мною компаниями», — говорится в его официальном Instagram-аккаунте.

На своем сайте он также оценил в более $15 млрд убытки, которые понесли инвесторы его компаний (En+, UC Rusal и группы ГАЗ), а также их поставщики и клиенты — из-за американских санкций. Свой личный ущерб от них он ранее оценивал в $7,5 млрд, что равнялось приблизительно 81% его состояния. Из этого следовало, что богатство Дерипаски сократилось более чем в пять раз — примерно с $9,3 млрд до $1,8 млрд, писал РБК.

В суд на Минфин США и его главу Стивена Мнучина бизнесмен подал в марте этого года. В иске он заявил, что стал «последней жертвой» политической борьбы в США из-за предполагаемого вмешательства России в выборы президента в 2016 году.

Санкции «по совокупности»

Партнер Paragon Advice Group Александр Захаров отметил, что эксперты могут выбирать удобные для себя источники информации и создавать систему оценки информации, которая будет представляться им наиболее независимой.

«Возможно, адвокаты Дерипаски успели оценить источники, приведенные в отчете, но не стоит ругать документ, часть которого засекречена», — сказал юрист. Он также добавил, что отчет — с учетом секретной информации — мог быть основан не только на статьях СМИ, но и на личных свидетельствах, которые в США могут иметь большее значение, чем опубликованная информация.

«Но с поправкой на то, что в нашем распоряжении нет конфиденциальных документов OFAC, основные выводы сделаны на основании публикаций в западной, преимущественно американской и британской прессе. Конечно, такой подход достаточно сомнителен», — считает Джордж Волошин. С другой стороны, оговаривается он, связь между Дерипаской и российскими властями была, очевидно, установлена OFAC по совокупности, а не только на основании статьи про экспансию его бизнеса в Черногории. При принятии решений «американцы руководствуются очень простым принципом: российские миллиардеры, особенно те, что занимают первые строчки в рейтингах и имеют интересы в стратегически важных отраслях, не могли построить успешный бизнес без политической поддержки», рассуждает Волошин.