Кремль ответил на данные США о работе Дерипаски «в интересах Путина»

Отчет Минфина США, где говорилось, что именно из-за этого против предпринимателя были введены санкции, ранее был опубликован на сайте Дерипаски. Бизнес для продвижения госинтересов Путин никогда не использовал, заверили в Кремле

Дмитрий Песков (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

В Кремле прокомментировали информацию о том, что бизнесмен Олег Дерипаска действовал «в интересах» президента России Владимира Путина. Именно этим в Минфине США, согласно опубликованной на сайте предпринимателя информации, объяснили санкции против него.

«Вы говорите об очень крупном предпринимателе, который всегда действовал и действует в интересах своего бизнеса», — заявил, отвечая на запрос РБК, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Собственно, ни один крупный предприниматель не может действовать в чьих-то других интересах», — добавил он, заметив, что Путин «тем более никогда не использовал бизнес для продвижения каких-то государственных интересов».

«Наоборот, государство защищает интересы российского бизнеса во всем мире. Это обязанность любого государства», — резюмировал официальный представитель Кремля.

Отчет американского Министерства финансов, в котором санкции в отношении Дерипаски обосновывались тем, что он якобы действовал «в интересах» российского лидера, ранее был опубликован на сайте бизнесмена. Соответствующий документ, указывалось там, в рамках судебного процесса получили юристы предпринимателя (в марте Дерипаска подал в суд на Минфина США из-за попадания в черный список, себя в иске бизнесмен назвал «последней жертвой» политической борьбы из-за предполагаемого вмешательства России в американские выборы).