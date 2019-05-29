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Политика ,  
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Кремль ответил на данные США о работе Дерипаски «в интересах Путина»
Отчет Минфина США, где говорилось, что именно из-за этого против предпринимателя были введены санкции, ранее был опубликован на сайте Дерипаски. Бизнес для продвижения госинтересов Путин никогда не использовал, заверили в Кремле
Дмитрий Песков (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

В Кремле прокомментировали информацию о том, что бизнесмен Олег Дерипаска действовал «в интересах» президента России Владимира Путина. Именно этим в Минфине США, согласно опубликованной на сайте предпринимателя информации, объяснили санкции против него.

«Вы говорите об очень крупном предпринимателе, который всегда действовал и действует в интересах своего бизнеса», — заявил, отвечая на запрос РБК, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Собственно, ни один крупный предприниматель не может действовать в чьих-то других интересах», — добавил он, заметив, что Путин «тем более никогда не использовал бизнес для продвижения каких-то государственных интересов».

«Наоборот, государство защищает интересы российского бизнеса во всем мире. Это обязанность любого государства», — резюмировал официальный представитель Кремля.

Отчет американского Министерства финансов, в котором санкции в отношении Дерипаски обосновывались тем, что он якобы действовал «в интересах» российского лидера, ранее был опубликован на сайте бизнесмена. Соответствующий документ, указывалось там, в рамках судебного процесса получили юристы предпринимателя (в марте Дерипаска подал в суд на Минфина США из-за попадания в черный список, себя в иске бизнесмен назвал «последней жертвой» политической борьбы из-за предполагаемого вмешательства России в американские выборы).

Бизнес
США обосновали санкции против Дерипаски его работой «в интересах Путина»

Размещенные на сайте российского предпринимателя выводы экспертов управления по контролю над иностранными активами (OFAC) Минфина США были обнародованы впервые. В них, согласно отчету, специалисты в том числе ссылаются на статью журнала The Nation от 2008 года, где без указания источника информации говорится о том, что Дерипаска был вынужден купить алюминиевый завод в Черногории «по поручению Путина». Кроме того, внимание эксперты OFAC обратили на заявления предпринимателя, который утверждал, что участвовал в качестве представителя правительства России в дипломатических и торговых организациях.

Санкции против бизнесмена и его компаний, в том числе En+, UC Rusal и «Евросибэнерго», американские власти ввели в апреле прошлого года. Для снятия этих ограничений Вашингтон затем потребовал от Дерипаски отказаться от контрольного пакета акций в компаниях. Бизнесмен пошел на уступки. После «существенной реструктуризации» и изменения в корпоративном управлении компаний Минфин США снял санкции с En+, UC Rusal и «Евросибэнерго». Ограничения в отношении предпринимателя остались в силе.

Авторы: Полина Химшиашвили, Светлана Бурмистрова, Евгения Маляренко
Теги: Олег Дерипаска, Санкции, Владимир Путин, Минфин США
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