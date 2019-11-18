Дерипаска попросил OFAC снять с него санкции

Олег Дерипаска направил в Минфин США прошение о снятии с него санкций, поскольку часть оснований для введения против него ограничений потеряла актуальность. Но регулятор, как указал бизнесмен, не относится к его просьбе серьезно

Олег Дерипаска (Фото: Chris Ratcliffe / Bloomberg )

Миллиардер Олег Дерипаска подал в Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США ходатайство о снятии с него санкций. Прошение об отмене санкций «в административном порядке» было подано 27 июня 2019 года, следует из меморандума, направленного представителями Дерипаски в суд округа Колумбия 5 ноября (копия есть в распоряжении РБК).

Регламенты OFAC предусматривают возможность для лица, внесенного в санкционный список SDN (Specially Designated Nationals — персональные санкции), ходатайствовать в управление о пересмотре данного решения. Основаниями для отмены санкций могут быть «положительное изменение поведения», неактуальность причины, по которой санкции были введены, или фактическая ошибка OFAC.

Однако решения об отмене санкций OFAC по просьбам подсанкционных лиц принимаются крайне редко. РБК направил запрос адвокату Дерипаски в США Эрику Феррари из Ferrari & Associates. Представитель бизнесмена в России отказался от комментариев.

На каком основании Дерипаска просит снять санкции

Прошение в OFAC о снятии санкций — часть юридической стратегии Дерипаски наряду с продолжающимся судебным разбирательством против OFAC. Бизнесмен был включен в санкционный список по двум формальным основаниям: