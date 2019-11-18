Дерипаска попросил OFAC снять с него санкции

- Он якобы действовал «от имени / в интересах» высокопоставленных чиновников Российской Федерации (в частности, в 2005 году купил алюминиевый комбинат в Черногории «по поручению президента Владимира Путина»).
- Он «работает в энергетическом секторе» России (ему принадлежала электроэнергетическая компания «ЕвроСибЭнерго»).
Оба основания содержатся в указах бывшего президента США Барака Обамы: первое — в указе № 13661, второе — в указе № 13662. Документы были подписаны в марте 2014 года в ответ на обострение ситуации на Украине.
Административное прошение о снятии санкций относится только ко второму основанию. Дерипаска указывает, что обстоятельство, обусловившее введение санкций, — владение им компанией «ЕвроСибЭнерго» — потеряло актуальность, после того как бизнесмен отказался от контроля над группой En+, в которую и входит «ЕвроСибЭнерго». В январе 2019 года OFAC вывело из санкционного списка компании En+, Rusal и «ЕвроСибЭнерго».
Кроме того, Дерипаска указывает, что внесение его в санкционный список на основании указа № 13662 было ошибочным, поскольку «ЕвроСибЭнерго» работает не в «энергетическом» секторе (energy, то есть нефтегазовом), а в секторе генерации электроэнергии (power).
Дерипаска ждал ответа от OFAC в течение 90 дней, поскольку именно такой срок ведомство обычно отводит для ответа (хотя регламент и допускает «уникальные» случаи и сроки рассмотрения), но «по прошествии четырех месяцев не получил ни списка вопросов от OFAC, ни какой-либо корреспонденции по существу его запроса». «Дерипаска полагает, что OFAC не намерено серьезно отнестись к его просьбе о пересмотре фактических оснований для санкций», — говорится в документе.
Поэтому в ноябре 2019 года бизнесмен попросил суд округа Колумбия приобщить к текущему судебному делу свидетельства того, что OFAC в нарушение административных процедур США проигнорировало его ходатайство об исключении из санкционного списка. Дерипаска просит суд обязать OFAC вынести решение по его ходатайству и аннулировать санкции за причастность к «энергетическому сектору».
Параллельно Дерипаска продолжает судиться с OFAC по поводу первого основания для включения в санкционный список — деятельность «в интересах» высокопоставленных российских чиновников. Защита бизнесмена, в частности, указывает, что даже если он и действовал «в поддержку» проектов Владимира Путина, это вовсе не означает деятельности «от имени» президента — иными словами, Дерипаска не выступал как «агент» Путина. «Дерипаска преследовал собственные коммерческие интересы безотносительно того, пересекались ли они с предполагаемыми проектами Владимира Путина», — отмечается в документе.