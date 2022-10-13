Какие страны не выдают шенгенские визы россиянам

С 25 октября Чехия запретит въезд россиянам, у которых есть туристические визы. До этого ряд стран практически полностью перестал выдавать туристические «шенгены». Какие страны не дают визы и не пускают россиян — в материале РБК

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский 12 октября заявил, что с 25 октября страна запретит въезд на свою территорию российским туристам с шенгенскими визами, которые прибывают в целях туризма, участия в культурных и спортивных мероприятиях. По заявлению политика, правительство Чехии приняло такое решение единогласно.

30 сентября Финляндия закрыла въезд для российских туристов, об этом заявлял министр иностранных дел страны Пекка Хаависто. Ограничение будет действовать до особого распоряжения. Пограничная охрана республики сообщила, что в нее могут попасть те, кто пересекает границу по гуманитарным и некоторым другим причинам, а также отдельные категории граждан (члены семей граждан ЕС, лица, въезжающие с целью лечения, и др.). В середине августа Финляндия объявляла, что планирует сократить число туристических виз для россиян.

С 19 сентября запретить въезд россиянам с уже имеющимися визами решили Эстония, Латвия, Литва и Польша. При этом в совместном заявлении стран подчеркивалось, что это не прямой запрет и будут сделаны исключения: например, для владельцев видов на жительство, дипломатических миссий, для осуществления грузовых и транспортных перевозок и въезда по гуманитарным причинам.

Евросоюз с 12 сентября приостановил упрощенный визовый режим с Россией. Сбор вырос с €35 до €80, срок рассмотрения анкет увеличилось с 15 до 45 дней, а туристам при рассмотрении решили отдавать низкий приоритет (также могут затребовать дополнительные документы).

Ранее эти страны уже ограничили оформление краткосрочных шенгенских виз, выдавать их будут только в исключительных случаях. К ним присоединились и другие государства.

Виза только по серьезным основаниям

Бельгия

По информации визового центра, с 1 июля можно подать заявления только на выдачу следующих категорий виз:

студенческая;

для исследователей;

однократная рабочая;

Au Pair (для молодых людей, проживающих и работающих в принимающей семье).

Такие визы выдают гражданам, планирующим прибыть в Бельгию до 15 сентября.

Как ответили РБК в посольстве Бельгии, рассмотрение некоторых категорий визовых заявлений временно приостановлено из-за нехватки персонала, а обработка виз всех без исключения категорий будет возобновлена, как только дипмиссия восстановит свои рабочие возможности.

Дания

В мае МИД Дании сообщил, что посольство приостанавливает прием заявлений на краткосрочные визы и виды на жительство, за исключением официальных визитов. До возобновления заявителям рекомендовали обращаться в визовые центры других стран. На сайте датского посольства указано, что в Калининграде королевство представляет генконсульство Литвы (которая, впрочем, тоже не принимает заявления на краткосрочные визы), а в Екатеринбурге — генконсульство Венгрии.

Латвия

Посольство на неопределенный срок приостановило прием заявлений на получение виз для россиян, об этом говорится на его официальном сайте. Можно подать документы на визу «по гуманным причинам» (похороны близкого родственника).

Литва

В стране действует постановление сейма «О введении чрезвычайного положения» от 28 июня, по которому приостановлен прием заявлений на выдачу визы гражданам России и Белоруссии. Ограничение не распространяется на:

членов семьи граждан Литвы и ЕС;

лиц с удостоверением о литовском происхождении, их супругов и несовершеннолетних детей;

лиц с удостоверением о восстановлении в праве на гражданство Литвы, их супругов и несовершеннолетних детей.

Нидерланды

С 27 апреля МИД Нидерландов приостановил выдачу краткосрочных виз гражданам России. При этом посольство страны рассматривает запросы на визы по гуманитарным причинам и временный вид на жительство, а также те, что в рамках двусторонних соглашений считаются приоритетными.

Польша

Как сообщили РБК в польском визовом центре, в начале пандемии коронавируса Польша приостановила выдачу туристических виз россиянам и до сих пор не возобновила ее.

Словакия

На официальном сайте посольства указано, что заявления на шенгенскую визу С принимают визовые центры и только в случаях крайней необходимости. Подать заявления могут:

члены семьи граждан ЕС и граждане РФ, которые обладают разрешением на долгосрочное проживание;

медицинские работники, исследователи в области здравоохранения и специалисты по уходу за пожилыми людьми;

вахтовые работники;

сезонные рабочие в сельском хозяйстве;

лица, работающие на транспорте;

дипломаты, сотрудники международных организаций и лица, приглашенные международными организациями;

граждане третьих стран, которые едут на обучение;

высококвалифицированные работники, если их трудоустройство экономически необходимо и если работа не может быть отложена или выполнена за границей.

Посольство Словакии также обращает внимание, что из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации наличие шенгенской визы не гарантирует возможность въехать в шенгенскую зону.

Чехия

Чехия приостановила выдачу виз для граждан России и Белоруссии на основании постановления правительства от 22 июня. Ограничение не распространяется на заявления на выдачу краткосрочных шенгенских виз для членов семьи гражданина Чехии или гражданина ЕС.

Эстония

В посольстве Эстонии в Москве приостановлен прием заявлений о выдаче краткосрочных шенгенских и долгосрочных эстонских виз от граждан России и Белоруссии. При этом подать ходатайство о выдаче могут:

члены семьи граждан Эстонии и лиц с видом на жительство или правом на жительство в Эстонии;

лица, которые следуют навестить тяжело больного близкого родственника или на похороны;

лица, которые желают получить неотложные медицинские услуги (в этом случае необходимо предоставить договор, заключенный с эстонским лечебным учреждением).

Без запретов, но с оговорками

Словения

На визу в Словению с 28 февраля можно подать документы только вместе с действительным авиабилетом в эту страну. Билеты на поезд или автомобильный маршрут не принимаются в качестве подтверждения поездки. С конца февраля европейское небо закрыто для российских авиакомпаний. Россия ввела ответные меры, которые касаются и Словении. Это значит, что для заявления на визу потребуется билет любого перевозчика, кроме словенских и российских авиакомпаний. На сайте посольства также указывается, что визы в Словению пока не выдаются в консульском отделе Латвии в Калининграде.

Норвегия

Визовые центры Норвегии в начале марта прекратили в России прием заявок на визы и виды на жительство, объяснив это техническими проблемами. Срочные заявления можно было подать в посольстве в Москве по предварительной записи. 4 апреля визовые центры возобновили прием документов у россиян в ограниченном режиме. А в конце июня посольство предупреждало, что из-за увеличения числа желающих подать документы на визу сроки ожидания записи могут быть увеличены. Само рассмотрение заявлений сейчас также продлено до 45 дней.

Национальные визы стран Европы

Болгария

Пока не входит в список стран, которые выдают шенгенские визы. Болгарская национальная виза не дает права на въезд и пребывание в шенгенском пространстве, но зато с ее помощью это возможно на территории Румынии, Хорватии и Кипра. А на территорию самой Болгарии можно въехать по действующей двукратной или многократной шенгенской визе.

В июле сроки оказания услуг по выдаче туристических виз россиянам увеличились по техническим причинам. 5 августа МИД России объявил о высылке 14 болгарских дипломатов, это стало ответом на высылку 70 российских дипломатов Софией в конце июня. С 25 марта визовые центры Болгарии не принимали заявления на визу с оплатой консульского сбора.

12 октября, пресс-служба правительства Болгарии сообщила, что с 20 октября для владельцев служебных паспортов из России вводится визовый режим. Ранее эта категория граждан могла безвизово находиться в стране до 90 дней в течение 180 дней от даты пересечения границы.

Кипр

С мая 2009 года россияне, отправляющиеся на Кипр прямым перелетом из России, могли претендовать на провизу — предварительное разрешение на въезд, которое выдавалось по электронному заявлению. При таком порядке виза проставлялась в паспорте в аэропорту по прилете на Кипр. Однако после закрытия воздушного пространства между ЕС и Россией выдача провиз была приостановлена; об этом сообщается на официальном сайте консульства республики. На территорию Кипра можно въехать также по двукратной или многократной шенгенской визе, по двукратным или многократным национальным визам Болгарии, Румынии и Хорватии, предварительное посещение этих стран при этом не требуется.