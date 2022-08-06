Болгария продолжит выдавать визы россиянам, но увеличит сроки оформления

Болгария продолжает выдавать туристические визы россиянам, но по техническим причинам увеличились сроки оказания услуг, сообщили в посольстве. В АТОР после высылки болгарских дипломатов сообщали о приостановке приема документов

Посольство Болгарии в Москве (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Болгария продолжает выдавать туристические визы россиянам, однако сроки оказания услуг увеличились по техническим причинам, сообщили в болгарском посольстве в Москве, передает ТАСС.

«Консульство при посольстве работает, и выдача туристических виз гражданам России не прекратилась. В данный момент по техническим причинам мы работаем в необычном режиме, сроки оказания услуг дольше, чем обычно, но мы работаем», — уточнили в дипведомстве.

Ранее Ассоциация туроператоров России сообщила о приостановке приема документов россиян на туристические визы и визы для владельцев недвижимости в болгарском консульстве. По информации АТОР, консульство уведомило туроператоров о принятом решении, добавив, что оно является временным и было принято «ввиду сложившейся чрезвычайной ситуации».

5 августа МИД России объявил о решении выслать 14 дипломатов Болгарии в качестве ответной меры на высылку 70 российских дипломатов Софией в конце июня. Также власти Болгарии временно закрыли российское посольство и генконсульство в Варне, а также генконсульство России в Русе в связи с нехваткой персонала.

После этих действий посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова допустила разрыв дипломатических отношений с Софией и заявила, что попросит российское руководство закрыть там посольство. Решение по этому вопросу будет принимать МИД. Глава российского дипведомства Сергей Лавров уже отметил, что в результате действий Болгарии «нормально работать посольство не в состоянии». В свою очередь в Евросоюзе угрозу России закрыть дипмиссию в Софии сочли необоснованной.

При этом в конце июля министр туризма Болгарии Христо Проданов указал, что первые пять месяцев этого года турпоток в страну из России увеличился в 3,9 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.