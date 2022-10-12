Чехия запретит въезд россиянам с туристическим шенгеном любой страны

Чехия с 25 октября не будет пускать в страну россиян, которые собираются въехать туда в целях туризма, спорта или культуры. Таким образом, она присоединилась к странам Балтии и Финляндии, закрывшим границу для россиян

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Чехия с 25 октября запрещает гражданам России с действующей шенгенской визой вне зависимости от того, какая страна ее выдала, въезд на свою территорию в целях туризма, спорта или культуры, заявил министр иностранных дел республики Ян Липавский. Как передает Ceske Noviny, решение утверждено правительством страны сегодня.

По данным МИД Чехии, ежедневно через международный аэропорт в Праге в страну прибывают до 200 граждан России.

Комментируя решение о запрете на въезд, Липавский напомнил, что в последние дни Россия наносила ракетные удары по объектам инфраструктуры на Украине. «Мы не можем закрывать на это глаза», — заявил он (цитата по Novinky).

Таким образом, Чехия присоединилась к странам Балтии и Финляндии, которые с 19 сентября запретили въезд россиянам, в том числе имеющим шенгенские визы, выданные третьими государствами.

В российском МИДе, комментируя их решение, заявили, что «Евросоюз продолжает просто запирать свою клетку изнутри и самоизолироваться как от России, так и от всего остального мира».

А президент Владимир Путин отметил, что Россия «не позволит навязывать себе какие-то решения», зеркально отвечая на закрытие границ. По его словам, страна заинтересована в том, чтобы приезжали иностранные студенты, бизнесмены, спортсмены и деятели искусства. «Да пускай приезжают и работают. Чего здесь плохого? <...> Зачем ограничивать их? Мы не будем сами обрезать эти контакты. А те, кто это делает, они не нас изолируют, а сами себя», — заявил президент в сентябре на Восточном экономическом форуме.