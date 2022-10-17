Германия ужесточила визовые требования для россиян

ФРГ начала требовать у желающих получить визу россиян выписку из работающего в ЕС банка

Для получения визы в Германию россияне в качестве финансовой гарантии теперь должны предоставить выписку из банка, работающего в ЕС. Ранее ФРГ также стала запрашивать подтверждение оплаты забронированного жилья

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Для получения визы в Германию россияне теперь должны подать выписку «из поддающегося проверке банка, действующего в странах — членах ЕС», сообщается на сайте VisaMetric.

При подаче заявки на визу человек должен подтвердить, что на время пребывания в Шенгенской зоне у него будет достаточно денег.

«К рассмотрению могут быть приняты только актуальные выписки, выданные на имя заявителя из поддающегося проверке банка, действующего в странах — членах ЕС. Документ должен включать информацию о текущей сумме денежных средств на счете (счетах). Заявитель должен предоставить соответствующие выписки из банковского счета за последние три месяца», — говорится в списке нужных для туристической визы документов.

То же требование есть и в списке документов, необходимых для подачи на визы в случае частных визитов (к знакомым, друзьям или родственникам), на деловую визу, а также на визу для участников научных, культурных, спортивных мероприятий и на визу в целях лечения.

Евросоюз с 12 сентября приостановил действие упрощенного визового режима с Россией. Получать визы стало дольше, сложнее и дороже. Визовый сбор вырос с €35 до €80, а стандартный срок для принятия решения по заявлениям на получение шенгенской визы увеличился с десяти до 15 дней и в отдельных случаях может быть продлен до 45 дней. Помимо этого, были ужесточены правила получения многократных виз, а заявителям теперь нужно подавать больше документов.

В частности, Германия наряду с оплаченными билетами стала запрашивать подтверждение оплаты забронированного жилья. Бронирования с онлайн-сервисов с отсроченной оплатой по приезде теперь не подойдут. Помимо этого, страховку россияне теперь должны оформлять только в европейских компаниях. Документ должен быть на английском или немецком языках или с переводом на один из этих языков, предупредила Ассоциация туроператоров России.