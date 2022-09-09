ЕК опубликовала ужесточенные правила получения россиянами шенгенских виз

Консульствам стран ЕС дали больше полномочий для отказа в выдаче разрешения на въезд россиянам

Фото: Isabel Infantes / Reuters

Еврокомиссия разъяснила правила получения россиянами шенгенских виз после отмены упрощенного режима получения разрешений на въезд в ЕС. В сообщении, опубликованном на сайте Еврокомиссии, говорится, что консульства могут самостоятельно устанавливать правила выдачи краткосрочных шенгенских виз, учитывая в том числе высылку дипломатов и сотрудников в посольствах на территории России.

В частности, консульские работники получили следующие права:

давать низкий приоритет тем, у кого нет большой необходимости въехать в ЕС, в том числе и туристам;

увеличить время рассмотрения анкет на визы с 15 до 45 дней, чтобы более тщательно проводить проверку желающих получить Шенген;

требовать предоставления дополнительных документов, чтобы избежать возможных угроз со стороны просителей для безопасности и общественного порядка.

Помимо этого, в ЕС указали, что всем гражданам, в отношении которых есть подозрение в возможном нарушении закона, в визе должно быть отказано. Также сотрудникам консульства советуют отказывать в Шенгене россиянам, если появится подозрение, что они нарушат срок пребывания.

Также странам — членам ЕС разрешено аннулировать существующие шенгенские визы, которые ранее были выданы российским гражданам, если после проверки выяснится, что их обладатели стали представлять угрозу для безопасности. Возможна также замена шенгенской визы на национальную (без права посещения других стран).

Странам ЕС предлагается отказаться от выдачи долгосрочных мультивиз, учитывая при этом экономическую нестабильность и политическую ситуацию в России. Ставка должна делаться на непродолжительные разрешения с правом однократного въезда в ЕС.

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При этом в Брюсселе заявили, что продолжат выдавать визы гражданам, у которых есть серьезные основания для въезда (для посещения родственников, журналистам, диссидентам, гражданским активистам). В некоторых случаях им не придется платить за визу либо стоимость Шенгена будет уменьшена.

Комментируя принятые решения, еврокомиссар по внутренней политике ЕС Илва Юханссон заявила, что посещение Евросоюза с туристическими целями не является фундаментальным правом. Однако она пообещала, что Брюссель будет защищать тех, кому действительно необходимо въехать в Евросоюз.

В пятницу Еврокомиссия объявила о приостановке действия соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией с 12 сентября. Помимо всего, это означает и повышение визового сбора за шенгенскую визу с €35 до €80.

Упрощенный визовый режим с Россией действовал с лета 2007 года. 25 февраля, на следующий день после начала военных действий на Украине, ЕС частично приостановил действие соглашения для ряда российских граждан.

По состоянию на 1 сентября 2022 года около 963 тыс. россиян имели действующие шенгенские визы.