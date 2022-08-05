Россия решила выслать 14 дипломатов Болгарии
Россия решила выслать 14 дипломатов Болгарии. Решение принято в качестве ответной меры, сообщает МИД.
В ведомстве напомнили, что ранее Болгария объявила персонами нон грата и неприемлемыми 70 сотрудников российских дипмиссий, а также ограничила число их дипломатического и административно-технического персонала. Помимо этого, София временно закрыла генконсульство России в городе Русе.
Эти решения были «ничем не мотивированны», заявили в российском МИДе. Такие действия не только «наносят существенный урон традиционным связям» между Россией и Болгарией и «ущемляют права соотечественников», которые потеряли доступ к консульскому обслуживанию, но и говорят о «дальнейшей деградации коллективного Запада, готового жертвовать интересами партнеров, лишь бы навредить России», отметили в ведомстве.
В МИДе добавили, что ответственность за последствия этих действия лежит на правительстве Болгарии во главе с Кирилом Петковым. «Убеждены, что недружественные шаги в отношении России не имеют ничего общего с национальными интересами Болгарии и ее народа», — добавили в нем.
Болгария объявила о высылке 70 сотрудников российского посольства в конце июня. По словам ушедшего в отставку премьера Петкова, бóльшая часть высылаемых лиц работала на спецслужбы, а дипломатическая работа была лишь прикрытием. Он подчеркнул, что решение продиктовано «ни в коей мере не агрессией против русского народа», а противодействием «вмешательству иностранных правительств во внутренние дела Болгарии».
Помимо этого, из-за нехватки персонала после высылки дипломатов София решила остановить работу российских консульских служб — службы российского посольства и генконсульства в Варне, а также
закрыть генконсульство России в Варне.
После этих действий посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова допустила разрыв дипломатических отношений с Софией и сообщила, что попросит российское руководство закрыть там посольство. Решение по этому вопросу будет принимать МИД, глава которой Сергей Лавров уже отметил, что в результате действий Болгарии «нормально работать посольство не в состоянии». В свою очередь в ЕС угрозу России закрыть дипмиссию в Софии сочли необоснованной.