Латвия отменит упрощенный формат поездок для россиян, живущих у границы

Латвия приостановила действие соглашения с Россией об упрощенных поездках жителей приграничных районов, оно действовало с 2010 года. В МИД Латвии указали, что Россия закрыла консульство в Пскове, которое выдавало для них визы

КПП Бурачки на российско-латвийской границе (Фото: Wikipedia)

С 1 августа действия соглашения России и Латвии об упрощении взаимных поездок между жителями приграничных районов будет приостановлено, такое решение приняло латвийское правительство, передает портал tv.net.

В латвийском МИДе пояснили, что в связи с закрытием Россией консульства Латвии в Пскове выдача приграничных разрешений стала невозможной, это дипломатическое представительство республики было единственным, обладающим такими полномочиями. Соглашение о поездках приграничных жителей действовало с 2010 года, вопрос его выполнения рассматривала ранее комиссия сейма Латвии, порекомендовав кабинету министров приостановить его действие.

Соглашение между сторонами было заключено в 2010 году.

Латвия фактически перестала выдавать визы россиянам, отмечала официальная Москва, а латвийский МИД призвал присоединиться к этому решению весь Евросоюз. «Я повторяю предложение ввести запрет на туристические визы в ЕС для [российских] граждан», — заявил министр Эдгарс Ринкевичс.

О решении закрыть псковское консульство Латвии российский МИД сообщил в конце апреля. «На основе принципа взаимности, а также с учетом оказания властями этих стран военной помощи киевскому режиму и покрывательства с их стороны преступлений украинских националистов против мирного населения Донбасса и Украины», — пояснило министерство причины решения. Все сотрудники консульства были объявлены персонами нон грата, их обязали покинуть Россию.

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