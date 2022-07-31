Латвия отменит упрощенный формат поездок для россиян, живущих у границы
С 1 августа действия соглашения России и Латвии об упрощении взаимных поездок между жителями приграничных районов будет приостановлено, такое решение приняло латвийское правительство, передает портал tv.net.
В латвийском МИДе пояснили, что в связи с закрытием Россией консульства Латвии в Пскове выдача приграничных разрешений стала невозможной, это дипломатическое представительство республики было единственным, обладающим такими полномочиями. Соглашение о поездках приграничных жителей действовало с 2010 года, вопрос его выполнения рассматривала ранее комиссия сейма Латвии, порекомендовав кабинету министров приостановить его действие.
Соглашение между сторонами было заключено в 2010 году.
Латвия фактически перестала выдавать визы россиянам, отмечала официальная Москва, а латвийский МИД призвал присоединиться к этому решению весь Евросоюз. «Я повторяю предложение ввести запрет на туристические визы в ЕС для [российских] граждан», — заявил министр Эдгарс Ринкевичс.
О решении закрыть псковское консульство Латвии российский МИД сообщил в конце апреля. «На основе принципа взаимности, а также с учетом оказания властями этих стран военной помощи киевскому режиму и покрывательства с их стороны преступлений украинских националистов против мирного населения Донбасса и Украины», — пояснило министерство причины решения. Все сотрудники консульства были объявлены персонами нон грата, их обязали покинуть Россию.
В конце июля в латвийской Службе госбезопасности (СГБ) сообщили о тщательных проверках россиян и белорусов, которые въезжают в Латвию, на предмет поддержки спецоперации на Украине. Особое внимание уделяют тем иностранцам, которые «публично демонстрируют символы, восхваляющие» действия российских войск на Украине, отметили в ведомстве. Отказали во въезде в республику не менее чем 41 россиянину и 14 белорусам, уточнили в СГБ, не назвав период, за который собраны данные.
Портал LSM привел историю гражданки Латвии по имени Светлана, ее мужа (гражданина России с видом на жительство в Латвии) по возвращении из России заставили подписать документ об осуждении действий российских сил на Украине.
Российский МИД такую практику осудил и выразил протест временной поверенной в делах Республики Латвия Даце Рутке. «Ей был выражен решительный протест и вручена соответствующая нота по поводу провокационных действий латвийских правоохранительных органов», — говорилось в сообщении министерства.