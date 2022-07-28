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Власти Эстонии запретили россиянам получать ВНЖ и учебные визы

Краткосрочное трудоустройство граждан России и Белоруссии может быть оформлено в Эстонии только при наличии у них действующей визы, выданной Таллином
Фото: Владимир Астапкович / ТАСС
Фото: Владимир Астапкович / ТАСС

Россияне не смогут подавать документы на получение временного вида на жительство или визы с целью обучения в Эстонии, соответствующую санкцию утвердило эстонское правительство.

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что продолжение введения санкций против России «имеет важное значение для обеспечения неустанного давления на страну». Если санкции помогут остановить Россию, то, по его словам, это «положительно скажется на безопасности Эстонии».

Краткосрочное трудоустройство граждан России и Белоруссии с видом на жительство, выданным другим государством-членом, больше не будет регистрироваться, и поэтому они не смогут дополнительно подать заявление на получение долгосрочной визы с целью краткосрочного трудоустройства.

«С помощью этой поправки мы исключим сценарии, в которых применяется краткосрочная шенгенская виза, например, в туристических целях, из другого государства-члена [ЕС], чтобы обойти действующие санкции», — добавил Рейнсалу.

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Виктория Тютина Виктория Тютина
Эстония визы ВНЖ россияне
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