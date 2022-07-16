Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 июля
EUR ЦБ: 57,89 (-0,46) Инвестиции, 15 июл, 16:00
Курс доллара на 16 июля
USD ЦБ: 57,83 (-0,42) Инвестиции, 15 июл, 16:00
МИД Турции исключил превращение страны в «лагерь для беженцев» Политика, 23:06
Военная операция на Украине. Главное Политика, 23:00
Экс-глава МИД Литвы счел непродуктивными санкции ЕС против России Политика, 22:58
Замглавы ВГА Херсонской области назвал расправой приговор его экс-коллеге Политика, 22:49
Латвия объяснила Россией планы вернуть обязательную службу в армии Политика, 22:38
Грузовой корабль Cargo Dragon пристыковался к МКС Технологии и медиа, 22:37
Почему устарел закон о трансплантации органов Партнерский проект, 22:28
«Спартак» вдесятером вырвал ничью в матче чемпионата России с «Ахматом» Спорт, 22:03
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Российский боец Махачев проведет бой за чемпионский титул UFC Спорт, 21:53
В Тульской области 12 вагонов сошли с рельсов при попытке кражи металла Общество, 21:46
При сходе грязевой массы на жилые дома в Приморском крае пропал ребенок Общество, 21:36
Обмен, возврат и форс-мажор: что умеют сервисы для командировок РБК и Smartway, 21:33
Главы МИД Армении и Азербайджана обсудили в Тбилиси нормализацию связей Политика, 21:19
Польский легионер «Спартака» получил две желтые карточки за минуту Спорт, 20:58
Война санкций ,  
0 

Экс-глава МИД Литвы счел непродуктивными санкции ЕС против России

Экс-глава МИД Литвы Линкявичюс: ЕС заплатил России больше, чем Украине в качестве помощи
Линас Линкявичюс
Линас Линкявичюс (Фото: Nicolas Landemard / ZUMAPRESS.com / Global Look Press)

Санкционные меры ЕС против России являются непродуктивными — таким же будет и новый седьмой пакет ограничений, написал бывший глава МИД Литвы Линас Линкявичюс в Twitter.

«Готовится седьмой пакет санкций. Кого это волнует? ЕС в настоящее время направил России в геометрической прогрессии больше денег на закупки нефти, газа и угля, чем он направил Украине в качестве помощи», — отметил он.

Линкявичюс указал на то, что цены на нефть растут, а рубль укрепляется.

Президент Литвы призвал к политике «без иллюзий» по отношению к России
Политика
Гитанас Науседа

Ранее, 11 июля, Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что Евросоюз в ближайшие недели может представить седьмой пакет санкций против России.

По данным источников агентства, страны ЕС продолжают обсуждать механизм ограничения цен на российскую нефть, но вряд ли это решение будет принято в ближайшем будущем. Некоторые страны настаивают на том, чтобы ввести санкции, которые бы затронули российский газ, но большинство это не поддерживает.

Евросоюз с конца февраля ввел шесть раундов санкций против России. Ограничения затронули различные сектора российской экономики, крупные банки и компании, в том числе Сбербанк, ВТБ, «Газпром», «Ростелеком», РЖД, представителей власти и бизнесменов.

Читайте на РБК Pro
Pro x The Economist
Фото: Hannelore Foerster / Getty Images Сможет ли еврозона сохранить единство перед лицом кризиса — The Economist
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Инфляция по всему миру выходит из-под контроля. К чему это приведет
Статьи
Pro
Фото: Mark Kolbe / Getty Images Как искать информацию о здоровье в интернете и не навредить себе
Статьи
Pro
Фото: David Ryder / Getty Images Спать по 8 часов в день и лениться: здоровые привычки Джеффа Безоса
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Какие айтишники хотят уйти из российских фирм и как их удержать
Статьи
Pro
Амбиции падают: CFO готовы менять работу даже без повышения оклада
Статьи
Pro
Как отличить конфликтного кандидата на интервью: 7 признаков
Инструкции
Pro
Фото: Drew Angerer / Getty Images Что происходит с фондовым рынком после резких обвалов: история вопроса
Статьи

О том, что ЕС готовит седьмой раунд санкций, МИД Польши сообщил еще в начале июня. По данным Bloomberg и Reuters, они коснутся российского золота. 

Россия считает ограничительные меры незаконными. Президент Владимир Путин счел эти меры «безумными и бездумными», назвал санкции «экономическим блицкригом», который провалился.

Теги
Литва МИД санкции ЕС Россия Украина
Материалы по теме
Премьер Литвы объяснила согласие с рекомендациями ЕК по транзиту
Политика
Президент Литвы призвал к политике «без иллюзий» по отношению к России
Политика
Поверенный в делах России в Литве предложил ограничить транзит в ЕС
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter