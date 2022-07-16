Экс-глава МИД Литвы счел непродуктивными санкции ЕС против России
Санкционные меры ЕС против России являются непродуктивными — таким же будет и новый седьмой пакет ограничений, написал бывший глава МИД Литвы Линас Линкявичюс в Twitter.
«Готовится седьмой пакет санкций. Кого это волнует? ЕС в настоящее время направил России в геометрической прогрессии больше денег на закупки нефти, газа и угля, чем он направил Украине в качестве помощи», — отметил он.
Линкявичюс указал на то, что цены на нефть растут, а рубль укрепляется.
Ранее, 11 июля, Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что Евросоюз в ближайшие недели может представить седьмой пакет санкций против России.
По данным источников агентства, страны ЕС продолжают обсуждать механизм ограничения цен на российскую нефть, но вряд ли это решение будет принято в ближайшем будущем. Некоторые страны настаивают на том, чтобы ввести санкции, которые бы затронули российский газ, но большинство это не поддерживает.
Евросоюз с конца февраля ввел шесть раундов санкций против России. Ограничения затронули различные сектора российской экономики, крупные банки и компании, в том числе Сбербанк, ВТБ, «Газпром», «Ростелеком», РЖД, представителей власти и бизнесменов.
О том, что ЕС готовит седьмой раунд санкций, МИД Польши сообщил еще в начале июня. По данным Bloomberg и Reuters, они коснутся российского золота.
Россия считает ограничительные меры незаконными. Президент Владимир Путин счел эти меры «безумными и бездумными», назвал санкции «экономическим блицкригом», который провалился.