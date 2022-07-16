Экс-глава МИД Литвы счел непродуктивными санкции ЕС против России

Экс-глава МИД Литвы Линкявичюс: ЕС заплатил России больше, чем Украине в качестве помощи

Линас Линкявичюс (Фото: Nicolas Landemard / ZUMAPRESS.com / Global Look Press)

Санкционные меры ЕС против России являются непродуктивными — таким же будет и новый седьмой пакет ограничений, написал бывший глава МИД Литвы Линас Линкявичюс в Twitter.

«Готовится седьмой пакет санкций. Кого это волнует? ЕС в настоящее время направил России в геометрической прогрессии больше денег на закупки нефти, газа и угля, чем он направил Украине в качестве помощи», — отметил он.

Линкявичюс указал на то, что цены на нефть растут, а рубль укрепляется.

Ранее, 11 июля, Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что Евросоюз в ближайшие недели может представить седьмой пакет санкций против России.

По данным источников агентства, страны ЕС продолжают обсуждать механизм ограничения цен на российскую нефть, но вряд ли это решение будет принято в ближайшем будущем. Некоторые страны настаивают на том, чтобы ввести санкции, которые бы затронули российский газ, но большинство это не поддерживает.

Евросоюз с конца февраля ввел шесть раундов санкций против России. Ограничения затронули различные сектора российской экономики, крупные банки и компании, в том числе Сбербанк, ВТБ, «Газпром», «Ростелеком», РЖД, представителей власти и бизнесменов.

Читайте на РБК Pro Pro x The Economist Сможет ли еврозона сохранить единство перед лицом кризиса — The Economist Сможет ли еврозона сохранить единство перед лицом кризиса — The Economist Статьи Pro Инфляция по всему миру выходит из-под контроля. К чему это приведет Инфляция по всему миру выходит из-под контроля. К чему это приведет Статьи Pro Как искать информацию о здоровье в интернете и не навредить себе Как искать информацию о здоровье в интернете и не навредить себе Статьи Pro Спать по 8 часов в день и лениться: здоровые привычки Джеффа Безоса Спать по 8 часов в день и лениться: здоровые привычки Джеффа Безоса Статьи Pro Какие айтишники хотят уйти из российских фирм и как их удержать Какие айтишники хотят уйти из российских фирм и как их удержать Статьи Pro Амбиции падают: CFO готовы менять работу даже без повышения оклада Амбиции падают: CFO готовы менять работу даже без повышения оклада Статьи Pro Как отличить конфликтного кандидата на интервью: 7 признаков Как отличить конфликтного кандидата на интервью: 7 признаков Инструкции Pro Что происходит с фондовым рынком после резких обвалов: история вопроса Что происходит с фондовым рынком после резких обвалов: история вопроса Статьи

О том, что ЕС готовит седьмой раунд санкций, МИД Польши сообщил еще в начале июня. По данным Bloomberg и Reuters, они коснутся российского золота.

Россия считает ограничительные меры незаконными. Президент Владимир Путин счел эти меры «безумными и бездумными», назвал санкции «экономическим блицкригом», который провалился.