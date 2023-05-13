Сколько людей умирали от пандемий гриппа и COVID-19. Инфографика

COVID-19 стал второй по числу умерших пандемией за сто лет

Всемирная организация здравоохранения отменила статус пандемии для COVID-19, он действовал с 11 марта 2020 года. Сколько человек умерли в коронавируса и сколько жизней унесли пандемии прошлых лет — в инфографике РБК

Число умерших от коронавирусной инфекции за время пандемии составило 6,9 млн человек, следует из данных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Они учитывают официальные данные стран. В то же время гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил, что реальное число жертв выше: по его словам, от COVID-19 скончались 20 млн человек.

Самой массовой пандемией гриппа за всю историю стала «испанка», продолжавшаяся с 1918 по 1920 год. Общее число смертей от «испанки» по данным разных исследований составило от 17,4 млн до 100 млн человек. Пандемия «испанки» началась в 1918 году, массовые перемещения войск стран-участниц Первой мировой войны привели к ускорению распространения гриппа. Место начала пандемии однозначно не установлено. «Испанка» превзошла Первую мировую войну по количеству жертв: боевые потери в войне составили около 10 млн человек. Масштабы бедствия осложняли послевоенные годы и более низкий уровень медицины.

Следующие пандемии гриппа по числу жертв оказались значительно менее масштабными, и в той или иной мере их можно соотнести друг с другом. Последней перед COVID-19 была пандемия свиного гриппа в 2009 году. Количество смертей от коронавируса превысило число умерших от свиного гриппа: тогда грипп стал причиной смерти от 0,13-0,18 млн человек до 0,20-1,87 млн человек (разные оценки исследователей).

Свиной грипп обнаружили в марте 2009 года в Мексике, США и Канаде, там были зарегистрированы первые случаи с летальным исходом. В мае первые случаи заражения выявили в России. В июне того же года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию. О ее окончании ВОЗ заявила в августе 2010 года.

Самыми пострадавшими странами от COVID-19 в плане абсолютного числа умерших стали США, Бразилия и Индия — там от коронавируса скончались 1,1 млн человек, 0,7 млн и 0,5 млн жителей соответственно.

В России, по данным оперштаба, с начала пандемии умерли 398 тыс. зараженных COVID-19. Росстат перестал публиковать данные о смертях из-за коронавируса осенью 2022 года. К тому моменту, по данным статистической службы, в стране умерли 823,7 тыс. человек с коронавирусом. Росстат учитывал и случаи, когда COVID-19 не был основной причиной смерти.

Список государств, где больше всего умерших от COVID-19 на 100 тыс. жителей выглядит иначе. Перу, оказавшийся на седьмом месте по общему числу смертей от коронавируса, при расчете на 100 тыс. человек стал страной-лидером.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус объявил о завершении режима чрезвычайной ситуации по COVID-19 в мире 5 мая 2023 года. Он пояснил, что в течение более одного года «в пандемии наблюдается тенденция к снижению, иммунитет населения растет вследствие вакцинации и инфицирования, уменьшается смертность и ослабевает давление на системы здравоохранения». ВОЗ объявила о пандемии коронавируса 11 марта 2020 года. За две недели до этого две недели заболевание обнаружили в 114 странах, а количество зараженных в мире превысило 118 тыс.

Как в России развивается эпидемия коронавируса Динамика ежедневно выявляемых новых случаев заражения и регистрация летальных случаев Источники: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом, заявления официальных лиц Данные по России i

В конце января 2020 года в России выявили первых заболевших коронавирусной инфекцией. К 11 марта зафиксировали уже 28 случаев заражения коронавирусом, 15 из них приходилось на столицу. Для предотвращения распространения вируса Россия ограничила авиасообщение с Италией, Германией, Францией и Испанией, где наблюдались вспышки инфекции, а 27 марта полностью прекратила авиасообщение с другими странами.

В целях борьбы с распространением пандемии COVID-19 с 30 марта по 11 мая 2020 года в России действовал режим нерабочих дней. В Москве с конца марта по июнь действовал режим самоизоляции, пропуска для передвижения по городу на общественном и личном транспорте стали обязательны с 15 апреля.

С 18 января 2021 года стартовала массовая вакцинация всех россиян от коронавируса. В июле 2022 года в России перестали действовать все ограничения, введенные из-за распространения коронавируса.