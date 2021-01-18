В России началась массовая вакцинация от COVID-19

Теперь привиться от инфекции смогут все россияне. Сейчас при вакцинации используются два отечественных препарата — «Спутник V» и «ЭпиВакКорона»

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С понедельника в России стартовала массовая вакцинация всех россиян от коронавируса. Перейти от масштабной к массовой вакцинации с 18 января поручил президент Владимир Путин.

Сейчас в России зарегистрированы две отечественные вакцины от коронавирусной инфекции — векторный препарат «Спутник V» от Центра им. Гамалеи и пептидная вакцина «ЭпиВакКорона» от «Вектора». Также ожидается, что вскоре в программу вакцинации населения будет включен препарат Центра Чумакова, который «уже на подходе», сообщила 15 января вице-премьер Татьяна Голикова.

По словам Путина, премьер-министр Михаил Мишустин ранее доложил ему, что промышленность «не только выполнила все обещанные нормативы и объемы, но и превысила плановые объемы выпуска вакцины».

В рамках программы массовой вакцинации Минздрав поручил регионам увеличить число пунктов, где граждане могут получить прививку. По словам министра здравоохранения России Михаила Мурашко, сейчас наблюдается высокий спрос на вакцину у людей старше 60 лет, которым разрешили делать прививку в конце декабря.