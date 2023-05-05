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Эпидемиологи назвали последствия отмены статуса пандемии для коронавируса

Эпидемиолог Альтштейн: отмена ВОЗ статуса пандемии для COVID-19 несколько преждевременна
Фото: Justin Sullivan / Getty Images
Фото: Justin Sullivan / Getty Images

Решение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отменить статус пандемии для COVID-19 несколько преждевременно, так как течение этой эпидемии волнообразное и могут появиться новые штаммы, заявил РБК профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

«Дело в том, что течение этой эпидемии волнообразное, волны связаны с появлением новых вариантов. Промежуток между волнами — порядка четырех-шести месяцев. У нас как раз сейчас этот срок истекает, нет никаких сомнений, что новый вариант появится, но мы не знаем, насколько серьезной будет следующая волна», — пояснил специалист.

По его мнению, отмена статуса пандемии — это юридическое явление, связанное со спадом заболеваемости. ВОЗ будут критиковать за преждевременную отмену этого статуса, считает профессор, так как ограничительные меры таким образом практически снимаются и диагностика ухудшится.

«Но эпидемия продолжается — она не будет носить характера пандемии, но мир по-прежнему охвачен, и порядка 70 тыс. человек, по официальным данным, каждый день заболевают. Умирают, конечно, гораздо меньше, чем в первые месяцы и годы пандемии», — сказал Альтштейн, добавив, что значительная часть населения переболела или привита.

Директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович считает, что для России отмена статуса пандемии ничего не означает, так как в стране уровень заболеваемости уже давно ниже эпидемического порога, а ограничения сняты.

«А объявление о том, что пандемия закончена — всего лишь подведение итогов той истерии, которая была до этого. Означает, что больше не будут вводить никаких чрезвычайных мер ни в одной из стран», — сказала эпидемиолог. Она отметила, что если эпидемический порог где-то и превышен, то там начнутся локальные эпидемические мероприятия.

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Хотя коронавирус стал сезонным заболеванием, маски в больницах носить продолжают, но это не связано с COVID-19, указала Попович. «Это обычный противоэпидемический режим, связанный с высокой заболеваемостью другими респираторными инфекциями. Они никуда не делись, у нас остается тяжелой ситуация по гриппу, в конце мая — начале июня тоже бывают вспышки», — заключила она.

Об отмене статуса пандемии для COVID-19 сообщил генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус 5 мая. Он рассказал, что в течение последнего года комитет по чрезвычайным ситуациям ВОЗ рассматривал вопрос и принял решение накануне. Это не означает, что коронавирус перестал представлять угрозу, «он по-прежнему убивает и все еще мутирует», подчеркнул Гебрейесус.

Статус пандемии ситуация с коронавирусом получила в марте 2020 года. С того момента, по данным ВОЗ, которая в своих подсчетах основывается на официальных сообщениях властей стран, всего в мире было зарегистрировано 765,2 млн случаев заражения коронавирусом. В России, по данным оперштаба, выявлено более 22 млн заразившихся, с начала пандемии от ковида умерли 398 тыс. человек.

Теги
COVID-19 коронавирус пандемия ВОЗ новости
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