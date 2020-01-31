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Вирус из Китая ,  
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В России выявили первых зараженных коронавирусом из Китая

Первые двое носителей вируса 2019-nCoV обнаружены в Тюменской области и Забайкальском крае, оба они граждане Китая
Фото: Андрей Любимов / РБК

Вице-премьер Татьяна Голикова объявила о выявлении в России первых больных, зараженных распространяющимся в Китае коронавирусом 2019-nCoV, сообщает «РИА Новости».

По словам вице-премьера, два первых случая заражения выявлены в Забайкальском крае и Тюменской области, оба зараженных — граждане Китая. «Они находятся под жестким наблюдением, изолированы, им оказывается необходимая помощь», — сказала Голикова (цитата по ТАСС).

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Голикова сообщила также, что уже готовится постановление правительства о запрете на выдачу рабочих виз гражданам Китая. Одновременно с этим решено закрыть с полуночи 1 февраля авиасообщение с Китаем, за исключением регулярных рейсов «Аэрофлота» в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг, а также регулярных рейсов китайских авиакомпаний в Шереметьево.

По словам Голиковой, на состоявшемся в пятницу заседании оперативного штаба одобрен план действий по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России. Этот план будет представлен главе правительства страны Михаилу Мишустину.

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Национальная комиссия по здравоохранению Китая утром 31 января сообщила о 9692 подтвержденных случаях заболевания коронавирусом 2019-nCoV и 213 погибших. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на 30 января в 19 странах мира было зафиксировано 7818 случаев заражения. 31 января о выявлении первых больных объявили власти Великобритании, в тот же день правительство Италии объявило о введении в стране чрезвычайного положения.

Автор: Евгений Калюков
Теги: коронавирус, Татьяна Голикова
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