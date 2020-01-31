В России выявили первых зараженных коронавирусом из Китая

Первые двое носителей вируса 2019-nCoV обнаружены в Тюменской области и Забайкальском крае, оба они граждане Китая

Фото: Андрей Любимов / РБК

Вице-премьер Татьяна Голикова объявила о выявлении в России первых больных, зараженных распространяющимся в Китае коронавирусом 2019-nCoV, сообщает «РИА Новости».

По словам вице-премьера, два первых случая заражения выявлены в Забайкальском крае и Тюменской области, оба зараженных — граждане Китая. «Они находятся под жестким наблюдением, изолированы, им оказывается необходимая помощь», — сказала Голикова (цитата по ТАСС).

Голикова сообщила также, что уже готовится постановление правительства о запрете на выдачу рабочих виз гражданам Китая. Одновременно с этим решено закрыть с полуночи 1 февраля авиасообщение с Китаем, за исключением регулярных рейсов «Аэрофлота» в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг, а также регулярных рейсов китайских авиакомпаний в Шереметьево.

По словам Голиковой, на состоявшемся в пятницу заседании оперативного штаба одобрен план действий по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России. Этот план будет представлен главе правительства страны Михаилу Мишустину.