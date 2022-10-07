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Пандемия коронавируса ,  
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Росстат перестал публиковать данные о смертности от COVID-19

Росстат перестал публиковать данные о числе смертей от коронавируса
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Росстат перестал публиковать данные о смертности от коронавирусной инфекции. Об этом сообщили РБК в ведомстве.

«Очевидное снижение числа смертей тех, у кого был диагностирован вирус COVID-19 позволил Росстату принять решение о прекращении оперативной публикации смертности от коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.

Там напомнили, что Росстат публиковал эти данные со второго квартала 2020 года. «Все предыдущее время эти данные были важны и востребованы журналистами и экспертным сообществом из-за большого числа умерших от коронавирусной инфекции», — указали в Росстате.

В 2021 году от COVID-19 умерли 465,5 тыс. человек. Однако к июлю 2022 года число умерших от COVID-19 значительно сократилось, пояснили в Росстате.

Материал дополняется. 

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