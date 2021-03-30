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Пандемия коронавируса ,  
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Год с начала локдауна. Главные цифры и факты начала изоляции в России

30 марта 2020 года в России из-за пандемии начались нерабочие дни, а в Москву пришла тотальная самоизоляция. Россияне бросились покупать маски и антисептики и подписываться на онлайн-сервисы. Главные цифры карантина — в обзоре РБК
Фото: Евгения Новоженина / Reuters
Фото: Евгения Новоженина / Reuters

стало одним из самых популярных слов из запросов в поиске «Яндекса» (выделено слово, частотность которого 30 марта 2020-го была как минимум в 10 раз больше, чем 30 марта 2019-го). В числе других популярных слов (орфография сохранена): «карантин», «маска», «короновирус», «заболевать», «заражение», «самоизоляция», «продлять», «заражать», «эпидемия». Самые популярные запросы дня: «коронавирус», «в россии продлят карантин», «карта коронавируса», «коронавирус новости 30 марта», «карта коронавируса онлайн», «симптомы коронавируса», «коронавирус в россии», «стопкоронавирус рф», «яндекс учебник», «перечень тех кто может работать».

выросло количество заказов еды в первый официальный день локдауна, следует из данных «Яндекс.Еда». Как указывает оператор, если сравнивать конец марта-начало апреля 2020 и 2019 годов, то наблюдалось «взрывное» увеличение количества заказов. Наиболее бурный рост пришелся на будние дни. Средний чек также увеличился — в среднем на 20%. В топе заказов были бургеры, пицца и суши. Как отмечают в Delivery Club (в компании также зафиксировали с 23 по 30 марта двукратный рост спроса на доставку готовой еды) рост был связан с несколькими факторами. «Первый — значительное увеличение количества ресторанов на платформе и, как следствие, доступного для пользователей ассортимента. Второй — психологический фактор, влиявший на потребительское поведение россиян в тот период. Угроза коронавируса была ощутима, компании уже начали переводить сотрудников на удаленную работу, и многие старались выходить на улицу только по необходимости, минимизировав свои социальные контакты», — отмечают в Delivery Club.

заказов за неделю с 23-30 марта 2020 марта выдала «Кухня на районе». За неделю 23-30 марта 2019-го — их было только 6,5 тыс.

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у сервиса Okko выросло число активных подписчиков 30 марта 2020 года, по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. Смотрящих пользователей в этот день было на 308% больше, чем годом ранее. У видеосервиса Start 30 марта 2020 года количество часов смотрения контента выросло в 3,5 раза (количество зрителей увеличилось к этой дате в 3 раза, количество подписчиков — в 6 раз).

Число подписчиков Megogo 30 марта было на 82% больше, чем 30 марта 2019-го. Самым популярным фильмом 30 марта 2020-го был «Заражение» (30 марта 2019-го — «Громкая связь). Аудитория сервиса PREMIER выросла в 4,5 раза в отчетные даты 2020 и 2019 годов. При этом, пользователи, в среднем, проводили примерно столько же времени на сервисе, как до пандемии, отмечает представитель PREMIER. Он также отмечает, что тип потребляемого контента чуть изменился — новый пользователь стал смотреть больше шоу.

увеличилось число заказов, связанных со здоровьем — защитных масок, перчаток, термометров и антисептиков, в 19 раз — продуктов питания — круп, макарон, консервов и снеков, в 15 раз — детского питания, в 10 раз — зоотоваров, следует из данных Wildberries.

В числе самых востребованных покупок оказались также хозяйственные товары — туалетная бумага (в 13 раз год к году), жидкое мыло (в 6 раз). Динамичными темпами рос и спрос на бактерицидную технику: мойки (в 4 раза) и увлажнители (в 7 раз) воздуха. «Мы также отмечали, что уже в начале режима самоизоляции россияне стали готовиться к закрытию салонов красоты и приобретали товары для ухода за собой в домашних условиях: спрос на машинки для стрижки волос, аппаратов для маникюра и педикюра в штуках 30 марта вырос в 5 раз год к году», — отмечает представитель онлайн-магазина.

были самым популярными российскими городами, куда 30 марта 2020 года покупали авиабилеты, следует из данных Aviasales. Количество бронирований по сравнению с 2019 годом практически не изменилось, но средняя цена билета упала почти в два раза. Средний чек за билет в Москву 30 марта 2020 года составил 2,5 тыс. руб. (годом ранее 5,8 тыс. руб.), в Петербург — 2,9 тыс. руб. (чек годом ранее 6 тыс. руб.). Одним из самых популярных маршрутов 30 марта 2020-го был перелет из Сочи в Москву, тогда как год назад — напротив, из Москвы в Сочи (стоил 2,4 тыс. руб., или в три раза дешевле, чем год назад). Что касается зарубежных направлений перелетов, тут продажи 30 марта 2020 года, по данным Aviasales, снизились в три раза по сравнению с тем же днем годом ранее. Среди наиболее популярных стран, куда покупали билеты, были Армения, Беларусь и Турция. Билеты в Армению и Беларусь были дешевле (на 6,3% и 16% соответственно), чем год назад, а билеты в Турцию, наоборот, были дороже на 29,6%. Средний чек в марте 2020 года мог снизиться за счет высокой доли билетов в один конец, так как пассажиры добирались домой, полагают эксперты.

информации 30 марта 2020-го скачали пользователи проводного интернета в Москве (за год до этого — 7, 37 Пб), следует из данных МТС. Пользователи мобильного интернета — 2,7 Пб против 1,8 Пб соответственно. Мобильный голосовой трафик у «МегаФона» в этот день вырос на 30% по сравнению с 2019-ым, а мобильный интернет-трафик — на 47%. «Пандемия спровоцировала рост как мобильного, так и фиксированного трафика. После перехода на удаленную работу и самоизоляцию абоненты стали более активно пользоваться интернетом, — говорити представитель «Вымпелкома» (бренд «Билайн»). — Так, потребление мобильного интернета на неделе с 30 марта 2020 выросло почти в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Тот же тренд в увеличенном потреблении мы увидели и среди пользователей домашнего интернета».

в первую неделю локдауна выросло число сообщений в социальной сети «Одноклассники» (ОК). В этот период в 2020 году российские пользователи ОК проводили существенно больше времени в соцсети, чем год назад, а также активнее пользовались сервисами для общения на расстоянии, указывает компания. В частности, выросло проводимое время в iOS и Android-приложениях соцсети — на 11,6% и 26,4% соответственно, число звонков увеличилось — на 30%. Кроме того, пользователи стали активнее смотреть контент онлайн — благодаря этому число просмотров видео в этот период выросло год к году на 22%, что в дальнейшем привело к рекорду видеосмотрения в ОК — до 1 млрд просмотров в сутки.

выросли просмотры видео в социальной сети «ВКонтакте» в период с 23 по 30 марта 2020-го года по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. Кроме того, на 12% стало больше уникальных смотрящих пользователей, указывает представитель сервиса.

снизилось число поездок у «Ситимобил» по Москве в период с 23 по 30 марта, по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. «В целом, 30 марта 2020 года — в первый день после объявления режима самоизоляции — мы отмечали падение спроса на такси на 66% по сравнению с 2019 годом. Уменьшение количества поездок наблюдалось и в показателях неделя к неделе. Так, на неделе с 30 марта по 5 апреля «Ситимобил» зафиксировал падение спроса по всей России на 36% по сравнению с показателями предыдущей недели», — сообщил РБК представитель сервиса.

реже стали интересоваться недвижимостью — его покупкой или арендой — в первую неделю локдауна (30 марта — 5 апреля 2020 года к 1 — 7 апреля 2019-го), рассказал РБК Дмитрий Алексеев, руководитель направления первичной и загородной недвижимости в «Авито Недвижимости». При этом более заметная отрицательная динамика за аналогичный период была отмечена для вторичного жилья (-44%) по сравнению с новостройками (-35%). Интерес арендаторов к съемным квартирам в то же время стал ниже на 29%.

Авторы
Анна Левинская, Сергей Соболев, Анна Балашова Анна Балашова, Елена Сухорукова Елена Сухорукова, Владислав Скобелев, Елизавета Ефимович, Надежда Федорова, Дарья Чебакова
изоляция пандемия Локдаун
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