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Авиакатастрофа в Эфиопии ,  
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Власти США упрекнули за 15 возможных катастроф Boeing 737 MAX
В ходе слушаний в конгрессе США выяснилось, что после гибели первого лайнера FAA спрогнозировало возможность 15-кратного повторения катастрофы, но решило не останавливать полеты. По подсчетам СМИ, погибнуть могли тысячи человек
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Стоянка самолетов Boeing 737 MAX, полеты которых были запрещены (Фото: Gary He / EPA / ТАСС)

Уже после гибели в октябре 2018 года лайнера Boeing 737 MAX, принадлежавшего индонезийской авиакомпании Lion Air (самолет рухнул в море вскоре после взлета) Федеральное управление гражданской авиации США (FAA, Federal Aviation Administration) спрогнозировало возможность неоднократного повторения катастрофы при отсутствии исправления недостатков в системе MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System). Об этом заявил в ходе слушаний в конгрессе США глава комитета палаты представителей по транспорту и инфраструктуре Питер де Фацио.

По словам конгрессмена, проведенный FAA анализ показал, что за время эксплуатации лайнеров Boeing 737 MAX недостаток конструкции MCAS, управляющей рулями на хвосте самолета и отвечающей за тангаж (угловое движение относительно горизонтальной оси), мог бы привести к 15 катастрофам. И это при том что аналитики исходили из предположения, согласно которому экипажи самолетов смогут своевременно и верно реагировать на предупреждающие сигналы в 99 случаях из 100.

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«Несмотря на собственные расчеты, FAA риcкнуло безопасностью путешественников и позволило 737 MAX продолжать полеты в ожидании того, когда Boeing сможет исправить программное обеспечение MCAS. К сожалению, анализ FAA, который так и не вышел за пределы FAA и Boeing, был верным. Следующая катастрофа произошла всего пять месяцев спустя, когда в марте 2019 года рухнул на землю самолет Ethiopian Airlines», — заявил де Фацио.

В общей сложности в двух катастрофах Boeing 737 MAX, после которых полеты лайнеров этого типа были остановлены, погибло 346 человек, в том числе трое россиян. Однако, если бы прогноз FAA сбылся, жертв могло бы оказаться намного больше.

По подсчетам Business Insider, в случае гибели 15 полностью загруженных Boeing 737 MAX погибнуть могло бы около 3,5 тыс. человек. Wall Street Journal отмечает, что по числу погибших такое количество оказалось бы сопоставимо со всеми катастрофами Boeing моделей 747, 757, 767, 777 и 787 за последние 30 лет.

«Я не понимаю, почему этот самолет не был отстранен от полетов после того, как был проведен анализ. Наше расследование показало, что многие из экспертов и инспекторов по безопасности FAA считают, что руководство организации часто встает на сторону Boeing, а не выступает за безопасность публики», — отметил де Фацио.

В октябре глава комитета по транспорту говорил, что еще за несколько месяцев до первой катастрофы с Boeing 737 MAX один из менеджеров Boeing пытался убедить руководство компании остановить выпуск лайнеров этой модели.

В августе вице-президент Boeing по маркетингу Рэнди Тинсет заявлял, что в компании рассчитывают вернуть 737 MAX в эксплуатацию в конце 2019 года. В ноябре возможный срок возобновления полетов был перенесен на январь 2020 года. WSJ сообщала, что FAA вряд ли выдаст сертификат на возобновление полетов Boeing 737 MAX до начала 2020 года из-за необходимости дополнительных тестов для испытания оборудования.

В октябре главный исполнительный директор Boeing Деннис Мюленбург утверждал, что компания значительно улучшила систему управления полетами в проблемной модели. «Когда 737 MAX вернется в эксплуатацию, это будет один из самых безопасных самолетов, когда-либо летавших», — говорил он.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Boeing, авиакатастрофа
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