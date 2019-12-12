Власти США упрекнули за 15 возможных катастроф Boeing 737 MAX

В ходе слушаний в конгрессе США выяснилось, что после гибели первого лайнера FAA спрогнозировало возможность 15-кратного повторения катастрофы, но решило не останавливать полеты. По подсчетам СМИ, погибнуть могли тысячи человек

Стоянка самолетов Boeing 737 MAX, полеты которых были запрещены (Фото: Gary He / EPA / ТАСС)

Уже после гибели в октябре 2018 года лайнера Boeing 737 MAX, принадлежавшего индонезийской авиакомпании Lion Air (самолет рухнул в море вскоре после взлета) Федеральное управление гражданской авиации США (FAA, Federal Aviation Administration) спрогнозировало возможность неоднократного повторения катастрофы при отсутствии исправления недостатков в системе MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System). Об этом заявил в ходе слушаний в конгрессе США глава комитета палаты представителей по транспорту и инфраструктуре Питер де Фацио.

По словам конгрессмена, проведенный FAA анализ показал, что за время эксплуатации лайнеров Boeing 737 MAX недостаток конструкции MCAS, управляющей рулями на хвосте самолета и отвечающей за тангаж (угловое движение относительно горизонтальной оси), мог бы привести к 15 катастрофам. И это при том что аналитики исходили из предположения, согласно которому экипажи самолетов смогут своевременно и верно реагировать на предупреждающие сигналы в 99 случаях из 100.

«Несмотря на собственные расчеты, FAA риcкнуло безопасностью путешественников и позволило 737 MAX продолжать полеты в ожидании того, когда Boeing сможет исправить программное обеспечение MCAS. К сожалению, анализ FAA, который так и не вышел за пределы FAA и Boeing, был верным. Следующая катастрофа произошла всего пять месяцев спустя, когда в марте 2019 года рухнул на землю самолет Ethiopian Airlines», — заявил де Фацио.

В общей сложности в двух катастрофах Boeing 737 MAX, после которых полеты лайнеров этого типа были остановлены, погибло 346 человек, в том числе трое россиян. Однако, если бы прогноз FAA сбылся, жертв могло бы оказаться намного больше.