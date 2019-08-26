Boeing сообщила о возобновлении эксплуатации 737 MAX до конца года

Boeing сообщила о возобновлении эксплуатации 737 MAX до конца года

Американский производитель Boeing планирует вернуть в эксплуатацию самолеты 737MAX в четвертом квартале 2019 года. Об этом сообщил журналистам вице-президент компании по маркетингу Рэнди Тинсет, передает корреспондент РБК.

«Планируется, что лайнер будет возвращен в эксплуатацию в четвертом квартале 2019 года», — сказал Тинсет. Вице-президент компании подчеркнул, что у Boeing нет планов менять название самолета MAX после двух катастроф этих лайнеров. «Пока я не вижу причин менять название», — ответил Тинсет.

В середине июля газета The Wall Street Journal писала, что Boeing 737MAX должны возобновить полеты в январе 2020 года. Но в начале августа газета сообщила, что специалисты FAA (Федерального авиационного агентства США) вряд ли выдадут сертификат на возобновление полетов Boeing 737MAX до начала 2020 года из-за необходимости дополнительных тестов для испытания самолетного оборудования.

Министр торговли США Уилбур Росс заявил, что проблемы компании Boeing, которая терпит убытки из-за отказов крупных клиентов от покупки самолетов 737MAX, замедлили экономический рост страны на 0,4% ВВП.