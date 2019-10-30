Общество , 30 окт, 23:16
0
Сенатор США обвинил главу Boeing в полуправде по делу о 737 MAX
Главный исполнительный директор Boeing Деннис Мюленбург, как считают американские законодатели, сказал не всю правду на слушаниях в конгрессе США, на которых обсуждалась катастрофы самолетов модели 737 MAX.
«Вы повторяли мне полуправду снова и снова», — заявила сенатор Тэмми Дакворт. В Boeing, сказали в конгрессе, знали о неполадках в системе контроля полетов MCAS в самолетах модели 737 MAX.
Материал дополняется