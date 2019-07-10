Без разрешения на взлет: Boeing 737 MAX простаивают в Сиэтле

Поставки самолетов компании Boeing во втором квартале 2019 года сократились в два раза, при этом не было продано ни одной модели 737 MAX, полеты которой запрещены. Невостребованные самолеты стоят на аэродроме Boeing в Сиэтле
Второй квартал 2019 года показал снижение поставок Boeing более чем вдвое: компания поставила 90 коммерческих самолетов, тогда как годом ранее она реализовала 194
Продажи модели 737 резко снизились в последние три месяца: в первом квартале было реализовано 89 самолетов, а во втором лишь 24. При этом компания не продала ни один «проблемный» Boeing 737 MAX
Невостребованные самолеты стоят на аэродроме завода Boeing в Сиэтле.
Полеты 737 MAX приостановлены в том числе в России и США. Подобные решения были приняты властями разных стран после второй катастрофы с такими самолетами за короткое время. В октябре 2018 года в Индонезии потерпел крушение самолет компании Lion Air, погибли 189 человек. В марте 2019-го в Эфиопии спустя шесть минут после взлета упал борт Ethiopian Airlines, на борту были 157 человек
По оценкам Reuters, Boeing перестанет быть крупнейшим в мире производителем самолетов, если поставки продолжат падать