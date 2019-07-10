Без разрешения на взлет: Boeing 737 MAX простаивают в Сиэтле

Невостребованные самолеты стоят на аэродроме завода Boeing в Сиэтле.

Полеты 737 MAX приостановлены в том числе в России и США. Подобные решения были приняты властями разных стран после второй катастрофы с такими самолетами за короткое время. В октябре 2018 года в Индонезии потерпел крушение самолет компании Lion Air, погибли 189 человек. В марте 2019-го в Эфиопии спустя шесть минут после взлета упал борт Ethiopian Airlines, на борту были 157 человек