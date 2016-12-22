В Индонезии разбился пассажирский Boeing 737
Общество, 05:31
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В Индонезии разбился пассажирский Boeing 737
Через тринадцать минут после взлета из аэропорта Джакарты пропал с радаров пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании Lion Air. Позже спасательные службы сообщили, что лайнер разбился в море
Самолет авиакомпании Lion Air
В Индонезии пропал с радаров пассажирский лайнер авиакомпании Lion Air Boeing 737, следовавший рейсом JT-610 из Джакарты в Панкалпинанг, сообщает Reuters.
Как рассказал агентству представитель поисково-спасательных служб, самолет упал в море.
«Мы получили подтверждение, что самолет разбился», — цитирует агентство представителя спасательных служб.
Принтскрин с сайта Flightradar
По данным сайта Flightradar, самолет должен был вылететь из Джакарты в 6:10 по местному времени (2:10 мск), однако в реальности взлет произошел на десять минут позже. Через 13 минут полета (2:33 мск) самолет пропал с экранов радаров.