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WSJ узнала о планах не возвращать Boeing 737 Max в небо до 2020 года
Для проверки самолета потребуются новые тесты, которые займут несколько месяцев. Пока пилоты к работе на лайнере не готовы
Фото: Elaine Thompson / AP

Специалисты FAA (Федерального авиационного агентства США) вряд ли выдадут сертификат на возобновление полетов Boeing 737 Max до начала 2020 года. Как сообщает Wall Street Journal, это объясняется необходимостью дополнительных тестов для испытания самолетного оборудования.

Указывается, что если с самого начала специалисты исследовали систему полетного контроля MCAS, неполадки которой привели к двух авиакатастрофам за пять месяцев, то теперь речь идет о проверке других программ, связанных с управлением самолетом. Собеседник издания указал, что речь идет в том числе о внесении изменений в конструкцию панели управления, чтобы одновременно задействовать во время полета два бортовых компьютера.

Помимо этого на симуляторах выявляется, насколько быстро пилоты могут реагировать на различные экстремальные ситуации, связанные с выходом из строя различных элементов оборудования. Речь идет даже о вариантах, которые вряд ли произойдут один раз из ста миллионов полетов. Например, при испытании системы MCAS лишь один из трех пилотов-экспертов FAA смог справиться с возникшей проблемой. При этом ему понадобилось на исправление ситуации намного больше времени, чем положено по нормативу. В небе, как считают в управлении, это приведет к катастрофе.

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NYT узнала о не проведенных в США тестах систем Boeing 737 MAX

Изначально предполагалось, что сертификат на возобновление полетов будет выдан уже в этом году, однако последние испытания показали необходимость дополнительных тестов, которые займут не меньше трех месяцев.

В октябре 2018 года в Индонезии в результате крушения Boeing 737 MAX погибли 189 человек. Еще один самолет этой модели разбился в Эфиопии, в марте 2019 года. Жертвами второй катастрофы стали 157 человек.

Руководство Boeing признало, что в обоих случаях на борту самолетов перед тем, как они разбились, имел место сбой в работе системы MCAS.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Boeing
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WSJ назвала сроки возможного возобновления полетов Boeing 737 MAX
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