Менеджер Boeing пытался снять 737 MAX с производства еще до катастрофы

По словам одного из конгрессменов, в компании решили сэкономить на безопасности

Деннис Мюленбург (Фото: Susan Walsh / AP)

В компании Boeing был менеджер, который пытался уговорить руководство, что самолет 737 MAX должен быть снят с производства из-за проблем с безопасностью. Об этом заявил глава комитета Палаты представителей конгресса США по транспорту и инфраструктуре Питер де Фацио накануне слушаний, на которые должен прийти CEO Boeing Деннис Мюленбург.

Как сообщает Bloomberg, заявление де Фацио распространил возглавляемый им комитет. «Мы знаем, что еще за несколько месяцев до первой катастрофы 737 MAX в Индонезии один из менеджеров пытался уговорить вице-президента остановить производство самолетов», 0 говорится в сообщении.

Конгрессмен не сообщил, о чем именно менеджер Boeing говорил с руководством компании. Не уточнил он также, каков был ответ по поводу проблем с безопасностью. Однако де Фацио уточнил, что у него есть сведения от одного из осведомителей о том, что Boeing пренебрегал подобными вопросами из соображений экономии. «Мы не знаем, что именно могло быть сделано для предотвращения катастроф. Но мы точно знаем, что было много вариантов, как сделать самолеты безопасней и спасти жизни пассажиров», - отметил конгрессмен.

Ожидается, что де Фацио раскроет имеющиеся у него данные во время слушаний с участием Мюленберга.