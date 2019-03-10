Погибшие россияне — это туристы Екатерина и Александр Поляковы и Сергей Вяликов, сообщило посольство России в Эфиопии. Также среди жертв авиакатастрофы супруга, сын и дочь депутата словацкого парламента Антона Грнко и итальянский археолог Себастьяно Туза.

Что известно о самолете и экипаже

В авиакомпании подчеркнули, что самолетом управлял опытный экипаж: у капитана было 8000 часов налета, у второго пилота — 200 часов. Упавший Boeing 737 Max 8 успел отлетать только четыре месяца, авиакомпания приобрела новый самолет осенью 2018 года.

Видимость была хорошая, о неблагоприятных погодных условиях не сообщается.

Государственная авиакомпания Эфиопии Ethiopian Airlines считается одной из лучших в Африке. В ее истории до этого было две авиакатастрофы: в 1996 году рейс в Найроби был захвачен террористами. Изменивший курс лайнер разбился при попытке посадки на Коморах; в 2010 году Boeing 737-800 потерпел катастрофу над Средиземным морем у берегов Ливана через несколько минут после взлета.

Что могло пойти не так

Как рассказал на пресс-конференции генеральный директор Ethiopian Airlines Тевольде Гебремариам, пилот после взлета сообщил о технических трудностях и попросил у диспетчера разрешения вернуться в Аддис-Абебу. Диспетчер дал добро на возвращение самолета.

Руководство авиакомпании заявило, что рассматриваются все версии события. Расследование начали власти Эфиопии и компания Boeing.

Согласно данным приемника ADS-B, полученным сервисом Flightradar, вертикальная скорость лайнера была нестабильна.

Эксперты напоминают, что это уже второе крушение Boeing 737 Max 8 за последние несколько месяцев. В конце октября через 13 минут после взлета у западного побережья острова Ява разбился самолет индонезийской авиакомпании Lion Air. В авиакатастрофе погибли все 189 человек, находившихся на борту.

«Настораживает, что вновь разбился Boeing 737 семейства Max — новейшие машины, которые терпят крушения сразу после взлета. В данном случае самолет успел только убрать закрылки и упал. Последние катастрофы были связаны с неполадками стабилизатора и неправильной работой автоматики. Возможно, ошибка именно в программировании электроники самолета», — предположил в разговоре с РБК заслуженный летчик-испытатель СССР Виктор Заболотский. Он подчеркивает, что информации пока мало, фотографии с места падения самолета свидетельствуют, что крушение произошло на скорости.

С Заболотским согласен заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама» Владимир Попов. «Это вторая подобного рода катастрофа семейства Max, что наводит на версию об алогичной работе автоматики: к примеру, вместо набора высоты система снижает самолет или, наоборот, переводит его в крен, когда нужно было переводить в горизонт. Автоматизированная система управления по факту — это третий член экипажа, и пилоты «передоверяют» электронике, что не всегда безопасно», — говорит эксперт.