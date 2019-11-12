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Boeing сообщила о планах возобновить полеты 737 MAX в январе

Американская компания Boeing планирует возобновить коммерческие полеты самолетов модели 737 MAX в январе 2020 года. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте корпорации.

Согласно информации компании, это произойдет после выдачи Федеральной авиационной администрацией США сертификата об улучшении системы управления полетами и издания директивы о летной годности авиалайнера.
Во время ожидания документов компания работает над окончательным утверждением обновленных требований к подготовке пилотов, говорится в сообщении.

В Boeing отметили, что после «строгих проверок» 737 MAX станет одним из самых безопасных лайнеров в мире.

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Сенатор США обвинил главу Boeing в полуправде по делу о 737 MAX

Самолеты модели 737 MAX перестали использовать по всему миру после крушения лайнеров в Индонезии и Эфиопии в 2018 и 2019 годах. Позднее в руководстве компании признали, что обе катастрофы произошли из-за сбоев системы управления MCAS.

В конце октября американский сенатор Тэмми Дакворт обвинила главного исполнительного директора Boeing Денниса Мюленбурга в скрытии части информации о системе управления 737 MAX на слушаниях в конгрессе. По его словам, в компании знали о проблемах с системой управления еще до катастроф, но не предприняли нужных действий. Мюленбург признал ошибки компании и отметил, что компания исправляет их и «учится на этом».

Теги: Boeing, полеты, 737 MAX
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