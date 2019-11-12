Boeing сообщила о планах возобновить полеты 737 MAX в январе

Boeing сообщила о планах возобновить полеты 737 MAX в январе

Американская компания Boeing планирует возобновить коммерческие полеты самолетов модели 737 MAX в январе 2020 года. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте корпорации.

Согласно информации компании, это произойдет после выдачи Федеральной авиационной администрацией США сертификата об улучшении системы управления полетами и издания директивы о летной годности авиалайнера.

Во время ожидания документов компания работает над окончательным утверждением обновленных требований к подготовке пилотов, говорится в сообщении.

В Boeing отметили, что после «строгих проверок» 737 MAX станет одним из самых безопасных лайнеров в мире.

Самолеты модели 737 MAX перестали использовать по всему миру после крушения лайнеров в Индонезии и Эфиопии в 2018 и 2019 годах. Позднее в руководстве компании признали, что обе катастрофы произошли из-за сбоев системы управления MCAS.