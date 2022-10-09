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АТОР заявила, что отмена туров в Крым не превышает 25%

Ассоциация туроператоров: отмены туров в Крыму не превышают 25%
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Количество отмен туров в Крым у разных компаний не превышает 25% от совершенных бронирований. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров (АТОР).

«Туроператоры не отрицают, что вчера фиксировалось довольно существенное количество отмен туров, но только на ближайшие даты. Их количество у разных компаний не превышает 25% от совершенных бронирований на небольшую глубину», — говорится в сообщении.

В АТОР подчеркнули, что на более поздние даты эта тенденция не распространилась.

По словам замглавы компании «Мультитур» Маргариты Назаровой, на утро 9 октября всплеска аннуляций по Крыму нет. Также не отказываются ноябрьских или новогодних заездов в Крым и клиенты «Интуриста».

«Кризис миновал: вчера отмены по Крыму были, но сегодня уже их нет», — отметил вице-президент АТОР, генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.

Материал дополняется. 

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