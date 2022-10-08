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РЖД приостановили продажу билетов на поезда в Крым

РЖД: движение поездов в Крым временно приостановлено
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Продажи билетов на поезда в Крым и обратно приостановлены. Об этом говорится в сообщении РЖД, поступившем в РБК.

«Продажа билетов на поезда в сообщении с Крымом приостановлена. Вернуть билеты на задержанные или отмененные поезда пассажиры могут без дополнительных сборов и плат», — сообщили в компании.

Сейчас задерживаются пассажирские поезда № 28 Москва — Симферополь и № 170 Санкт-Петербург — Симферополь, сообщили в РЖД. «Также ожидается задержка поездов: № 72 Санкт-Петербург — Симферополь, № 28 Москва — Симферополь, № 76 Омск — Симферополь, № 166 Москва — Симферополь, № 141 Симферополь — Пермь и № 373 Симферополь — Смоленск», — рассказали в РЖД.

Все остальные поезда, которые должны были проследовать в Крым или оттуда, «временно не будут отправляться». В компании решают вопрос, как доставить пассажиров другими способами. На место аварии отправили восстановительные поезда.

Движение поездов приостановлено после взрыва на Крымском мосту. Утром 8 октября власти сообщили, что на железнодорожной части загорелись железнодорожные цистерны. Позже Национальный антитеррористический комитет сообщил, что на мосту взорвался грузовик, в результате были повреждены два автомобильных пролета.

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