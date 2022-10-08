Ростуризм заявил о праве еще не уехавших в Крым перенести сроки поездки

Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Организованные туристы, которые еще не отправились в Крым, могут по соглашению с туроператором перенести срок поездки или поменять направление, сообщила в своем телеграм-канале глава Ростуризма Зарина Догузова.

Туристам, путешествующим самостоятельно, для этого нужно обратиться к руководству отелей или санаториев, в которых забронировали номера. Для тех, кто уже отправился на машине в Крым или обратно, на подъезде к Крымскому мосту развернут пункты питания и обогрева.

Догузова сообщила, что в связи со взрывом утром 8 октября, который привел к остановке движения по мосту, ведомство призвало турагентов и туроператоров помогать туристам, находящимся на полуострове. Она также пообещала меры поддержки для турбизнеса.

Из-за ЧП на мосту глава Крыма Сергей Аксенов попросил отельеров и руководителей санаториев продлить проживание туристов, у которых закончилось время пребывания в гостиницах. По данным Ассоциации туроператоров России, сейчас на полуострове могут находиться более 50 тыс. туристов.

По данным Национального антитеррористического комитета, взрыв привел к частичному обрушению двух автомобильных пролетов моста. Аксенов говорил, что уцелела «одна автомобильная нитка из Керчи на Тамань». Минтранс рассчитывает, что движение поездов будет возобновлено к 20:00 мск 8 октября.