Теракт на Крымском мосту. Что известно к 9:00
Что известно о взрыве на мосту
- Взрыв на Крымском мосту произошел около 6:00 мск. По первоначальным данным, загорелась цистерна с топливом.
- Позднее Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на мосту произошел подрыв грузового автомобиля и это привело к возгоранию семи топливных цистерн железнодорожного состава.
- Частично обрушены два автомобильных пролета, судоходные арки целы, сообщил НАК.
- К 10:15 МЧС сообщило о ликвидации открытого горения железнодорожного состава с дизельным топливом на Крымском мосту.
- В результате ЧП произошло обрушение двух пролетов автомобильного полотна ветки из Краснодара в Керчь, уточнил глава Крыма Сергей Аксенов. По оценке крымских властей, визуально одна автомобильная нитка из Керчи на Тамань цела.
- СК сообщил, что взорвавшийся на Крымском мосту грузовик принадлежал жителю Краснодарского края. По месту его жительства начаты следственные действия. Следователи изучают маршрут машины.
- По предварительным данным, при взрыве погибли три человека. «Это предположительно пассажиры легкового автомобиля, находившегося рядом с подорвавшимся грузовиком. В настоящее время из воды уже подняты тела двух погибших — мужчины и женщины, их личности устанавливаются», — сообщили в СК.
- PlanetScope опубликовал спутниковые снимки Крымского моста 7 и 8 октября (до и после теракта). Изображения опубликованы на официальной странице Planet в Twitter (соцсеть заблокирована по требованию Роскомнадзора). На снимках видна часть моста, которая пострадала в результате подрыва.
Последствия взрыва на Крымском мосту
- Автомобильное движение по неповрежденной части Крымского моста частично возобновилось к 16:00, пока машины будут ездить по одной полосе, заявил глава Минтранса Виталий Савельев.
- После 16:00 мск по Крымскому мосту пустили легковушки и автобусы. Для грузовиков заработает паромная переправа.
- Вечером вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что власти планируют увеличить число проверяющих автомобили перед въездом на Крымский мост, чтобы пропускать по 100 машин за раз, сообщил вице-премьер. Грузовики пока будут переправлять паромами, а через сутки могут пустить на мост.
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Вечером из Симферополя и Севастополя в Москву и Петербург отправились поезда, которые проследуют по поврежденному Крымскому мосту. Позднее власти заявили, что движение поездов по мосту восстановлено.
- На подъездах к Крымскому мосту начали разворачивать пункты обогрева и питания для водителей.
- Губернатор Севастополя Михаил Развожаев и крымские власти призвали жителей не запасаться бензином и продуктами. Глава города объявил, что в Севастополе не будут продавать бензин в канистры, а продажу продуктов бакалейной группы ограничат 3 кг в одни руки. Минпром Крыма также сообщил, что «в целях избежания искусственного ажиотажа отпуск товаров бакалейной группы ограничивается в одни руки до 3 кг». Позже Развожаев объявил, что все ограничения на продажу топлива и бакалеи снимаются, поскольку гарантирован сухопутный логистический коридор.
- Аксенов попросил отельеров и руководителей санаториев продлить проживание в течение ближайшего дня для туристов, у которых закончилось время пребывания. Он пообещал, что все затраты будут компенсированы за счет Крыма. По словам Аксенова, это согласованная позиция с властями Севастополя.
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«Организованные туристы, которые еще не отправились в Крым, по соглашению с туроператором вправе перенести сроки поездки на более поздние даты либо поменять направление отдыха. Самостоятельным туристам для этого необходимо обратиться к администраторам средств размещения (отелей, санаториев и т.д.), в которых у них забронирован номер», — сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.
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Для всех туристов, которые испытывают трудности в Крыму в связи с ЧП, работает горячая линия Ростуризма — 8 800 511-80-18. В связи с перегрузкой горячей линии по ситуации в Крыму создан федеральный колл-центр для туристов +7 800 707-97-41, сообщил Ростуризм
- Всероссийский союз страховщиков оценил ущерб от взрыва и пожара на Крымском мосту в 200–500 млн рублей.
- В Минэнерго заявили, что Крым полностью обеспечен автомобильным топливом, запасов бензина и дизельного топлива на полуострове хватит минимум на 15 дней. В ведомстве добавили, что уже идет работа по обеспечению продолжения подвоза топлива на полуостров.
Что известно о причинах взрыва и расследовании ЧП
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Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с подрывом на Крымском мосту. В сообщении СК в Telegram не называется статья, по которой заведено дело. На место выехали криминалисты Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) СК России.
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Председатель госсовета Крыма Владимир Константинов обвинил во взрыве на мосту Украину. «Украинские вандалы таки сумели дотянуться своими окровавленными руками до Крымского моста. <...> Конечно, в причинах происшествия разберутся, повреждения оперативно будут восстановлены, благо они не носят тяжелого характера», — написал он в телеграм-канале.
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После локализации и ликвидации возгорания, проводится обследование и восстановление железнодорожной инфраструктуры, сообщили в РЖД. К обследованию и ремонтным работам привлечены все необходимые силы и средства, на объекте находятся профильные специалисты.
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Советник офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк написал в «Твиттере»: «Крым. Мост. Начало».
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Реакция властей Украины на взрыв и пожар на Крымском мосту, который является объектом гражданской инфраструктуры, это признак их «террористической сущности», написала в телеграм-канале представитель российского МИДа Мария Захарова.
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Телеграм-канал Baza опубликовал видео с мужчиной, назвавшим себя человеком, на которого был оформлен грузовик, взорвавшийся на Крымском мосту. Он заявил, что не имеет отношения к произошедшему. По данным канала, в домах его родных проводятся обыски, а сам он находится за границей.
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Водитель грузовика, который взорвался на Крымском мосту, получил заказ на перевозку удобрений через интернет, сообщил РБК источник в силовых структурах. По словам собеседника РБК, водителя использовали вслепую, то есть, предположительно, он не знал о запланированном теракте. На месте работают взрывотехники местного управления ФСБ, пытаются установить характер и происхождение взрывчатки, продолжил собеседник.
Реакция властей
- Президент Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с ЧП на Крымском мосту для выяснения причин произошедшего и скорейшей ликвидации последствий. В ее состав войдут также главы Краснодарского края и Крыма, представители Росгвардии, ФСБ, МВД. «Владимир Путин в связи с чрезвычайным происшествием на Крымском мосту получил доклады председателя правительства Михаила Мишустина, вице-премьера Марата Хуснуллина, глав МЧС Александра Куренкова и Минтранса Виталия Савельева, а также руководителей силовых ведомств», — сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
- Вечером президент подписал указ об усилении мер защиты транспортного перехода через Керченский пролив, энергомоста, а также газопровода из Краснодарского края в Крым. В документе, опубликованном на сайте Кремля, говорится, что полномочия по организации этих мер получит ФСБ. За защиту авто- и железнодорожной частей моста отвечали ведомственные охраны Минтранса и Росжелдора.
- Вице-премьер Марат Хуснуллин, главы Минтранса и МЧС выехали на место происшествия.
- Глава Крыма Сергей Аксенов написал, в телеграм-канале, что координирует работу по тушению пожара. На месте происшествия находится его заместитель Игорь Михайличенко.
- Правительственную комиссию после подрыва на Крымском мосту возглавил вице-премьер Марат Хуснуллин. «В состав комиссии также вошли представители Минтранса, МЧС, Минстроя, Росморречфлота, Росавтодора, Росжилдора, Росгвардии, МВД и ФСБ, главы Краснодарского края и Республики Крым», — говорится в сообщении правительства.
- Генпрокурор Игорь Краснов поручил обеспечить контроль за ценами на продукты и топливо в Крыму.
Крымский мост, соединяющий Керченский полуостров с Таманским, является самым длинным в России и Европе — его протяженность составляет 19 км. Его строительство началось в феврале 2016 года и полностью завершилось в декабре 2019 года. Стоимость проекта превысила 220 млрд руб.
Автомобильную часть моста открыли в мае 2018 года. Пассажирские поезда по нему стали ходить с 23 декабря 2019 года, а регулярное железнодорожное грузовое сообщение — в июле 2020 года.