Теракт на Крымском мосту. Что известно к 9:00

Утром 8 октября на автомобильной части Крымского моста взорвался автомобиль, после чего загорелись топливные цистерны. Обрушились два пролета сооружения. Что известно о взрыве на мосту — в материале РБК

На Крымском мосту произошел взрыв и начался пожар

Вечером из Симферополя и Севастополя в Москву и Петербург отправились поезда, которые проследуют по поврежденному Крымскому мосту. Позднее власти заявили, что движение поездов по мосту восстановлено.

Для всех туристов, которые испытывают трудности в Крыму в связи с ЧП, работает горячая линия Ростуризма — 8 800 511-80-18. В связи с перегрузкой горячей линии по ситуации в Крыму создан федеральный колл-центр для туристов +7 800 707-97-41, сообщил Ростуризм

«Организованные туристы, которые еще не отправились в Крым, по соглашению с туроператором вправе перенести сроки поездки на более поздние даты либо поменять направление отдыха. Самостоятельным туристам для этого необходимо обратиться к администраторам средств размещения (отелей, санаториев и т.д.), в которых у них забронирован номер», — сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.

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Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с подрывом на Крымском мосту. В сообщении СК в Telegram не называется статья, по которой заведено дело. На место выехали криминалисты Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) СК России.

Председатель госсовета Крыма Владимир Константинов обвинил во взрыве на мосту Украину. «Украинские вандалы таки сумели дотянуться своими окровавленными руками до Крымского моста. <...> Конечно, в причинах происшествия разберутся, повреждения оперативно будут восстановлены, благо они не носят тяжелого характера», — написал он в телеграм-канале.

После локализации и ликвидации возгорания, проводится обследование и восстановление железнодорожной инфраструктуры, сообщили в РЖД. К обследованию и ремонтным работам привлечены все необходимые силы и средства, на объекте находятся профильные специалисты.

Советник офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк написал в «Твиттере»: «Крым. Мост. Начало».

Реакция властей Украины на взрыв и пожар на Крымском мосту, который является объектом гражданской инфраструктуры, это признак их «террористической сущности», написала в телеграм-канале представитель российского МИДа Мария Захарова.

Телеграм-канал Baza опубликовал видео с мужчиной, назвавшим себя человеком, на которого был оформлен грузовик, взорвавшийся на Крымском мосту. Он заявил, что не имеет отношения к произошедшему. По данным канала, в домах его родных проводятся обыски, а сам он находится за границей.