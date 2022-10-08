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Туроператоры оценили возможное количество туристов в Крыму

АТОР: в Крыму сейчас может находится порядка 50 тыс. туристов
В общей сложности в Крыму сейчас находится до 50 тыс. туристов, считают в Ассоциации туроператоров. Власти Крыма призвали гостинцы продлить им время проживания, а в Ростуризме посоветовали перенести поездки.
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

В Крыму сейчас может находится порядка 50 тыс. туристов. Об этом говорится в сообщении Ассоциации туроператоров.

«Туроператоры и органы власти ведут их подсчет. Более точные данные о количестве отдыхающих в отелях и санаториях Крыма, которые не могут выехать с полуострова из-за ЧП, в том числе клиентов туроператоров, будет опубликовано позже», — сообщили в ассоциации.

Утром 8 октября на автомобильной части Крымского моста подорвали грузовой автомобиль. В результате были повреждены два пролета на автомобильной части моста и загорелись цистерны на железнодорожных путях. Движение поездов и автомобилей через мост сейчас временно приостановлено, сообщили РЖД и власти Крыма.

Глава Крыма Сергей Аксенов призвал владельцев гостиниц и санаториев продлить время проживания для постояльцев. Туристы, которые еще не поехали в Крым, «вправе перенести сроки поездки на более поздние даты, либо поменять направление отдыха», сообщила в своем телеграмм-канале глава Ростуризма Зарина Догузова.

По ее словам, для туристов, которые уже поехали в Крым на машинах, на подъезде к мосту развернут пункты питания и обогрева.

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