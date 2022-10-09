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Проезд по Крымскому мосту разрешили только для легковых автомобилей

Проезд по Крымскому мосту разрешили только для легковых машин до особого распоряжения
До особого распоряжения по поврежденному Крымскому мосту будут ездить только легковые автомобили, для автобусов и грузовиков организована бесплатная паромная переправа, заявил глава Крыма Сергей Аксенов
Фото: Алексей Павлишак / Reuters
Фото: Алексей Павлишак / Reuters

По автомобильной части Крымского моста до особого распоряжения разрешено движение только легковых машин, железная дорога работает в штатном режиме, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Он напомнил, что для автобусов и грузовиков организована бесплатная паромная переправа.

Утром 8 октября на Крымском мосту взорвался грузовик, из-за чего загорелись цистерны с топливом проходящего мимо железнодорожного состава. В результате погибли три человека, обрушились два автомобильных пролета. По словам Аксенова, уцелела «одна автомобильная нитка из Керчи на Тамань».

Автомобильное и железнодорожное движение было приостановлено, однако к вечеру его начали возобновлять. Железнодорожное сообщение было восстановлено полностью, к вечеру 9 октября ожидается возобновление движения пригородных поездов.

Что касается автомобильного движения, то легковые машины будут пропускать в обе стороны колоннами по 100 штук, на проверку каждой уйдет не более двух минут, говорил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Паромы начали ходить в ночь на 9 октября. К утру судно «Керченский-2» перевезло уже 39 малотоннажных грузовиков. Для автобусов и большегрузов запустили паром «Лаврентий», также готовятся к работе суда «Мрия» и «Ейск». По словам главы администрации Керчи Святослава Брусакова, в очереди на погрузку стоят около 250 крупнотоннажных машин.

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Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Крымский мост легковой автомобиль автомобильное движение
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Паром в Крыму за ночь перевез 39 грузовиков
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