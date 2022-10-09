Проезд по Крымскому мосту разрешили только для легковых автомобилей
По автомобильной части Крымского моста до особого распоряжения разрешено движение только легковых машин, железная дорога работает в штатном режиме, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
Он напомнил, что для автобусов и грузовиков организована бесплатная паромная переправа.
Утром 8 октября на Крымском мосту взорвался грузовик, из-за чего загорелись цистерны с топливом проходящего мимо железнодорожного состава. В результате погибли три человека, обрушились два автомобильных пролета. По словам Аксенова, уцелела «одна автомобильная нитка из Керчи на Тамань».
Автомобильное и железнодорожное движение было приостановлено, однако к вечеру его начали возобновлять. Железнодорожное сообщение было восстановлено полностью, к вечеру 9 октября ожидается возобновление движения пригородных поездов.
Что касается автомобильного движения, то легковые машины будут пропускать в обе стороны колоннами по 100 штук, на проверку каждой уйдет не более двух минут, говорил вице-премьер Марат Хуснуллин.
Паромы начали ходить в ночь на 9 октября. К утру судно «Керченский-2» перевезло уже 39 малотоннажных грузовиков. Для автобусов и большегрузов запустили паром «Лаврентий», также готовятся к работе суда «Мрия» и «Ейск». По словам главы администрации Керчи Святослава Брусакова, в очереди на погрузку стоят около 250 крупнотоннажных машин.