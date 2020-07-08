Власти Чехии отказались от комментариев по делу Сафронова

Иван Сафронов (Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»)

Первый вице-премьер и министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек отказался комментировать дело советника главы «Роскосмоса» и бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова, которого ФСБ подозревает в сотрудничестве с чешской спецслужбой. Об этом сообщает издание Denik N.

«Без комментариев», — сказал Гамачек на вопрос о деле Сафронова.

Сафронова задержали утром 7 июля по подозрению в государственной измене (ст. 275 УК). По этой статье ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. В ФСБ считают, что он работал на спецслужбу одной из стран НАТО и передавал ей составляющую государственную тайну информацию о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности России. Сафронов вину не признал.

Адвокат Сафронова Иван Павлов рассказал РБК, что его подзащитного подозревают в передаче данных Чехии, спецслужбами которой он якобы был завербован с 2012 года.