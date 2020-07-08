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Дело Ивана Сафронова ,  
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Власти Чехии отказались от комментариев по делу Сафронова

Иван Сафронов
Иван Сафронов (Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»)

Первый вице-премьер и министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек отказался комментировать дело советника главы «Роскосмоса» и бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова, которого ФСБ подозревает в сотрудничестве с чешской спецслужбой. Об этом сообщает издание Denik N.

«Без комментариев», — сказал Гамачек на вопрос о деле Сафронова.

Сафронова задержали утром 7 июля по подозрению в государственной измене (ст. 275 УК). По этой статье ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. В ФСБ считают, что он работал на спецслужбу одной из стран НАТО и передавал ей составляющую государственную тайну информацию о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности России. Сафронов вину не признал.

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Адвокат Сафронова Иван Павлов рассказал РБК, что его подзащитного подозревают в передаче данных Чехии, спецслужбами которой он якобы был завербован с 2012 года.

Следователи полагают, что в 2017 году Сафронов получил от неназванного представителя чешской спецслужбы задание, а затем передал ему данные о военном сотрудничестве России и странами Ближнего Востока. По версии следствия, конечным получателем данных были США.

При этом адвокат отметил, что сам Сафронов связывает арест со своей журналистской деятельностью.

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Иван Сафронов

Иван Сафронов с 2010 по 2019 год работал спецкорреспондентом газеты «Коммерсантъ», затем перешел в газету «Ведомости». Он занимался освещением деятельности военного и военно-технического сотрудничества, проблематикой оборонно-промышленного комплекса и космической промышленности.

В мае 2020 года он стал советником главы «Роскосмоса». По словам главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, в госкорпорации Сафронов не имел доступа к секретным сведениям.

Теги: Иван Сафронов, Чехия
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