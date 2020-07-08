СМИ узнали о прослушке и чтении почты Сафронова сотрудниками ФСБ

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 8 июля
USD ЦБ: 72,17 (+0,83) Инвестиции, 07 июл, 13:39
Курс евро на 8 июля
EUR ЦБ: 81,47 (+0,91) Инвестиции, 07 июл, 13:39
«Норникель» оспорит размер ущерба от аварии в Норильске Бизнес, 11:09 В Москве коронавирус диагностировали еще у 621 человека Общество, 11:08 Свет, камера, смартфон: как снять виральное видео РБК Стиль и Huawei, 11:00 Что такое цифровая одежда и кто ее носит Индустрия 4.0, 11:00  Самые дорогие и дешевые в обслуживании машины. Таблица Авто, 10:58 Сооснователь группы «Чайф» Владимир Бегунов заразился коронавирусом Общество, 10:48 Знаменосец сборной Австралии на Олимпиаде в Сочи утонул в океане Спорт, 10:46 В России за сутки умерли 173 пациента с коронавирусом Общество, 10:41 Журналисты подадут иск к президенту Бразилии из-за риска заражения СOVID Общество, 10:39 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 8 июля Общество, 10:38 Водителям начнут выдавать новые права и ПТС. Подробности Авто, 10:37 Число выявленных случаев заражения COVID-19 в России превысило 700 тыс. Общество, 10:34 Как решить проблему закрывающих документов для командировок РБК и Smartway, 10:33 Путями Роскомнадзора: зачем Индия массово блокирует китайские приложения Pro, 10:30
Дело Ивана Сафронова ,  
0 

СМИ узнали о прослушке и чтении почты Сафронова сотрудниками ФСБ

Поскольку дело засекречено, ознакомиться с результатами прослушивания телефонных разговоров и чтения почты смог только судья
Иван Сафронов (справа)
Иван Сафронов (справа) (Фото: Евгения Новоженина / Reuters)

Во время оперативно-разыскных мероприятий по делу бывшего журналиста и советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова ФСБ прослушивала его телефонные переговоры и читала его переписку по почте, сообщает «Коммерсантъ».

Кроме того, ходатайствуя в суде о мере пресечения для Сафронова, следователи ФСБ сослались на результаты трех экспертиз, которые доказывают его вину. Защите не дали ознакомиться с этими материалами, а предоставили их только судье. В итоге суд рассматривал дело в закрытом режиме и избрал мерой пресечения арест на два месяца.

РБК направил запрос в ФСБ России.

Ранее адвокат Сафронова Иван Павлов сообщил, что в деле «уже семь томов, прошитых и пронумерованных, с корками», хотя оно было возбуждено только 6 июля. «Такое редко бывает даже через годы предварительного следствия. За вашим коллегой очень долго следили», — сделал вывод адвокат.

Заявление РБК: почему уголовное дело Ивана Сафронова — это очень важно
Общество
Иван Сафронов

Павлов также рассказал, что Сафронова подозревают в передаче данных Чехии, причем следствие считает, что конечным получателем информации были США. Обвинение считает, что Сафронов был завербован с 2012 года, а в 2017 году он якобы получил от неназванного представителя чешской спецслужбы задание и чуть позже передал ему данные о военном сотрудничестве России и стран Ближнего Востока. Следствие считает, что Сафронов передал секретные данные через интернет. Данных о том, от кого он мог их получить, в деле нет. Сафронов своей вины не признал.

«Иван категорически связывает это [свой арест] со своей профессиональной, журналистской деятельностью», — заявил адвокат.

Бывший корреспондент газет «Коммерсантъ» и «Ведомости» Иван Сафронов был задержан 7 июля. С мая он работал советником главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина. Дело против Сафронова возбуждено по статье 275 Уголовного кодекса (государственная измена), ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. В «Роскосмосе» заявили, что задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что Сафронов не имел доступа к секретным сведениям.

Журналиста Ивана Сафронова заподозрили в госизмене. Главное
Общество
Иван Сафронов


7 июля на Лубянской площади в Москве прошли пикеты в поддержку Сафронова, задержали около 20 журналистов, в том числе Елену Черненко и Александра Черных из «Коммерсанта», Ольгу Чуракову из издания «Проект», Полину Никольскую из Reuters, Юрия Литвиненко из «Ведомостей», телеведущую Ксению Собчак и других.

Автор: Владислав Гордеев
При участии: Екатерина Костина
Материалы по теме
Власти Чехии отказались от комментариев по делу Сафронова
Политика
Защита раскрыла подробности подозрений в отношении Сафронова
Общество
Журналиста Ивана Сафронова заподозрили в госизмене. Главное
Общество
Читайте на РБК Pro
Герд Леонгард — РБК: «Через 10 лет все программисты станут безработными» Герд Леонгард — РБК: «Через 10 лет все программисты станут безработными»
Тесты и протесты: как компании выявляют неэффективных сотрудников Тесты и протесты: как компании выявляют неэффективных сотрудников
«Люди становятся глупее»: Кьелл Нордстрем — о людях и компаниях будущего «Люди становятся глупее»: Кьелл Нордстрем — о людях и компаниях будущего
Коммуникация с командой в условиях кризиса: как избежать типичных ошибок Коммуникация с командой в условиях кризиса: как избежать типичных ошибок
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter