СМИ узнали о прослушке и чтении почты Сафронова сотрудниками ФСБ

Поскольку дело засекречено, ознакомиться с результатами прослушивания телефонных разговоров и чтения почты смог только судья

Иван Сафронов (справа) (Фото: Евгения Новоженина / Reuters)

Во время оперативно-разыскных мероприятий по делу бывшего журналиста и советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова ФСБ прослушивала его телефонные переговоры и читала его переписку по почте, сообщает «Коммерсантъ».

Кроме того, ходатайствуя в суде о мере пресечения для Сафронова, следователи ФСБ сослались на результаты трех экспертиз, которые доказывают его вину. Защите не дали ознакомиться с этими материалами, а предоставили их только судье. В итоге суд рассматривал дело в закрытом режиме и избрал мерой пресечения арест на два месяца.

РБК направил запрос в ФСБ России.

Ранее адвокат Сафронова Иван Павлов сообщил, что в деле «уже семь томов, прошитых и пронумерованных, с корками», хотя оно было возбуждено только 6 июля. «Такое редко бывает даже через годы предварительного следствия. За вашим коллегой очень долго следили», — сделал вывод адвокат.