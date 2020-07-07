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Пикеты в поддержку задержанного журналиста Ивана Сафронова. Фоторепортаж

В Москве у здания ФСБ на Лубянке после задержания бывшего журналиста изданий «Коммерсантъ» и «Ведомости» Ивана Сафронова проходят пикеты в его поддержку. Ранее утром 7 июля ФСБ обвинило его в госизмене. Все вышедшие на пикет были задержаны.
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК
Журналистка «Коммерсанта» Кристина Дюрягина
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК
Журналистка «Проекта» Ольга Чуракова
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК
Журналист «Коммерсанта» Александр Черных
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК
Обозреватель «Коммерсанта» Марианна Беленькая
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК
Экс-журналистка «Коммерсанта» Анна Зиброва
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК
Экс-журналист «Новой газеты» Никита Гирин
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК
Журналистка издания «Батенька, да вы трансформер» Галина Сахаревич
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК
Активист Михаил Кирцер
Теги: мультимедиа, пикет, задержания, Лубянка
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Журналиста Ивана Сафронова обвинили в госизмене. Главное
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