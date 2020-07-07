Лента новостей

Курс доллара на 8 июля USD ЦБ: 72,17 (+0,83)

Курс евро на 8 июля EUR ЦБ: 81,47 (+0,91)

Иван Сафронов не признал свою вину в госизмене

Госдума приняла закон о присяге сотрудников Росгвардии

«Аэрофлот» увидел признаки контрабанды в перевозке животных из Китая

Почему состоятельные граждане не хотят больше быть онлайн

Минздрав назвал число заразившихся COVID-19 медиков

СМИ узнали о готовности Карреры вернуться в «Спартак»

Woman Who Matters: Анна Рудакова — о рабочем графике, воспитании и детях

Пикеты в поддержку задержанного журналиста Ивана Сафронова. Фоторепортаж

Отели Петербурга в июне резко увеличили загрузку благодаря москвичам

Сафронова допросили в ФСБ в присутствии адвоката по назначению

В Минкомсвязи исключили обработку персональных данных больных COVID-19

Власти Мельбурна снова ввели режим самоизоляции из-за коронавируса

Свет, камера, смартфон: как снять виральное видео

Задержанного по подозрению в госизмене Сафронова привезли в суд