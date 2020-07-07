Дело Ивана Сафронова , 07 июл, 16:45
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Пикеты в поддержку задержанного журналиста Ивана Сафронова. Фоторепортаж
В Москве у здания ФСБ на Лубянке после задержания бывшего журналиста изданий «Коммерсантъ» и «Ведомости» Ивана Сафронова проходят пикеты в его поддержку. Ранее утром 7 июля ФСБ обвинило его в госизмене. Все вышедшие на пикет были задержаны.
Журналистка «Коммерсанта» Кристина Дюрягина
Журналистка «Проекта» Ольга Чуракова
Журналист «Коммерсанта» Александр Черных
Обозреватель «Коммерсанта» Марианна Беленькая
Экс-журналистка «Коммерсанта» Анна Зиброва
Экс-журналист «Новой газеты» Никита Гирин
Журналистка издания «Батенька, да вы трансформер» Галина Сахаревич
Активист Михаил Кирцер