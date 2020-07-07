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Советника Рогозина журналиста Ивана Сафронова обвинили в госизмене

Иван Сафронов
Иван Сафронов (Фото: Петр Кассин / «Коммерсантъ»)

В Москве задержали советника гендиректора «Роскомоса» Ивана Сафронова, ему предъявлено обвинение по ст. 275 УК (Государственная измена), сообщили РБК в пресс-службе госкорпорации.

«На данный момент проводятся следственные мероприятия. Госкорпорация «Роскосмос» оказывает всяческое содействие следственным органам. Задержание Сафронова И.И. не касается текущей работы в Госкорпорации «Роскосмос», — говорится в сообщении корпорации.

Бывший журналист газет «Коммерсант» и «Ведомости» Сафронов был назначен советником генерального директора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина в мае. На новом месте Сафронов должен был заниматься выстраиванием информационной политики в «Роскосмосе» и на входящих в госкорпорацию предприятиях, также он стал курировать «ряд спецпрограмм».

Иван Сафронов родился в Москве в 1990 году. В 2010 году окончил Высшую школу экономики по специальности «журналистика». В 2010-2019 годах — корреспондент и спецкорреспондент «Коммерсанта», в 2019-2020 годах — спецкорреспондент газеты «Ведомости». Занимался освещением деятельности военного и военно-технического сотрудничества, проблематикой оборонно-промышленного комплекса и космической промышленности.

Из «Коммерсанта» Сафронов ушел после скандала с выходом статьи о возможной отставке главы Совета Федерации Валентины Матвиенко. В ней со ссылкой на источники говорилось, что Матвиенко обсудит свой уход в мае с Владимиром Путиным. Один из собеседников издания заявил, что вероятность этой отставки «крайне велика». Пресс-секретарь спикера верхней палаты Владислав Пономаренко назвал содержание статьи слухами.

Материал дополняется.

Авторы: Инна Сидоркова, Владислав Гордеев
Теги: Иван Сафронов, СМИ, журналистика, госизмена, Роскосмос, Дмитрий Рогозин
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