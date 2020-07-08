Защита обжаловала арест обвиненного в госизмене Ивана Сафронова

Иван Павлов и Иван Сафронов (слева направо) (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Защита обвиненного в государственной измене советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова обжаловала его арест. Об этом сообщил его адвокат Евгений Смирнов, передает «РИА Новости».

«Сегодня мы вместе с адвокатом Иваном Павловым подали апелляционную жалобу на постановление Лефортовского суда Москвы», — сообщил Смирнов.

Советника Дмитрия Рогозина задержали утром 7 июля. Ему предъявили обвинения в госизмене. В «Роскосмосе» сообщили, что уголовное дело против Сафронова не связано с работой в госкорпорации.

Позже в ФСБ сообщили, что журналиста подозревают в работе на одну из разведок НАТО, которой он передавал секретные сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности России.