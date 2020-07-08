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Защита обжаловала арест обвиненного в госизмене Ивана Сафронова

Иван Павлов и Иван Сафронов (слева направо)
Иван Павлов и Иван Сафронов (слева направо) (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Защита обвиненного в государственной измене советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова обжаловала его арест. Об этом сообщил его адвокат Евгений Смирнов, передает «РИА Новости».

«Сегодня мы вместе с адвокатом Иваном Павловым подали апелляционную жалобу на постановление Лефортовского суда Москвы», — сообщил Смирнов.

Журналиста Ивана Сафронова заподозрили в госизмене. Главное
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Иван Сафронов

Советника Дмитрия Рогозина задержали утром 7 июля. Ему предъявили обвинения в госизмене. В «Роскосмосе» сообщили, что уголовное дело против Сафронова не связано с работой в госкорпорации.

Позже в ФСБ сообщили, что журналиста подозревают в работе на одну из разведок НАТО, которой он передавал секретные сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности России.

Пикеты в поддержку задержанного журналиста Ивана Сафронова. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Адвокат Сафронова Иван Павлов рассказал, что его подзащитного обвиняют в работе на чешские спецслужбы, события дела касаются периода с 2012 по 2017 год. ФСБ считает, что журналист передавал чешской стороне представляющую гостайну информацию о военном сотрудничестве России и стран Ближнего Востока. Следствие полагает, что конечным получателем сведений были США.

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После задержания Сафронова в центре Москвы на Лубянке начались пикеты в поддержку журналиста. В результате были задержаны около 20 журналистов, среди которых Ксения Собчак, Мария Баронова, Никита Могутин и другие.

Вечером 7 июля Лефортовский суд столицы арестовал Сафронова на два месяца. Сам он свою вину не признал.

Теги: Иван Сафронов, арест, адвокат
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