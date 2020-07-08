В Службе безопасности Чехии заявили об отсутствии данных о деле Сафронова

Фото: bis.cz

В Службе безопасности и информации (BIS) Чехии не располагают информацией, относящейся к делу советника главы «Роскосмоса» и бывшего журналиста Ивана Сафронова, обвиненного в России в госизмене. Об этом РБК сообщили в ведомстве.

«У меня нет информации, относящейся к этому делу», — заявил РБК представитель пресс-службы органа безопасности Ладислав Штиха.

Так он ответил на вопрос РБК о том, контактировали ли чешские дипломаты или представители спецслужб с Сафроновым и передавал ли экс-журналист информацию чешским органам.

В МИД Чехии РБК ответили, что не комментируют дело Сафронова, посоветовав обратиться в органы разведки страны.