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Дело Ивана Сафронова ,  
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В Службе безопасности Чехии заявили об отсутствии данных о деле Сафронова

Фото: bis.cz
Фото: bis.cz

В Службе безопасности и информации (BIS) Чехии не располагают информацией, относящейся к делу советника главы «Роскосмоса» и бывшего журналиста Ивана Сафронова, обвиненного в России в госизмене. Об этом РБК сообщили в ведомстве.

«У меня нет информации, относящейся к этому делу», — заявил РБК представитель пресс-службы органа безопасности Ладислав Штиха.

Так он ответил на вопрос РБК о том, контактировали ли чешские дипломаты или представители спецслужб с Сафроновым и передавал ли экс-журналист информацию чешским органам.

В МИД Чехии РБК ответили, что не комментируют дело Сафронова, посоветовав обратиться в органы разведки страны.

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Сафронова задержали утром 7 июля по подозрению в государственной измене (ст. 275 УК). По этой статье ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. ФСБ полагает, что он работал на спецслужбу одной из стран НАТО. Сафронов вину не признал.

Как рассказал РБК адвокат Сафронова Иван Павлов, его подзащитного подозревают в том, что он в 2017 году получил от неназванного представителя чешской спецслужбы задание и передал ему данные о военном сотрудничестве России и стран Ближнего Востока. Следствие полагает, что конечным получателем этой информации были США.

Иван Сафронов с 2010 по 2019 год работал спецкорреспондентом газеты «Коммерсантъ», где занимался освещением деятельности военного и военно-технического сотрудничества, проблематикой оборонно-промышленного комплекса и космической промышленности. Затем он перешел в газету «Ведомости» и в мае 2020 года стал советником главы «Роскосмоса».

Теги: Иван Сафронов, Чехия, новости
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